Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2021! Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sonuçların ne zaman açıklanacağı başvuru yapan ve iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Toplamda 4.918 infaz koruma memuru alınacak ve alım için başvurular tamamlandı. Peki Adalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçların açıklanmasına ilişkin bir tarih henüz verilmedi. Daha önceki alımlarda sürecin 2 hafta sürdüğü düşünülürken, bu yılki sonuçların Nisan ayı başında açıklanacağı tahmin ediliyor.
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.