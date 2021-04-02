Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan başvurular, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. İlana başvuran adayların geçen yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmış ve gerekli puanı almış olması gerekiyor. Peki, MSÜ 200 personel alımı hangi kadrolara yapılacak, başvuru şartları ve son başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...
SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sözlü sınav tarihi ve yeri, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru da yer alacak. Adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgilendirme gönderilecek.
Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşüğe doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 katına kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.
HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?
Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova'da destek personeli, diyetisyen, tekniker, teknisyen unvanıyla hizmetli, aşçı, berber, garson, şoför, terzi/ütücü, kaloriferci, boya/badana, elektrik, çevre, gıda harita ve kadastro, fotoğraf ve kameraman, matbaa, makine, inşaat, iklimlendirme, marangoz, metal işleri ile sıhhi tesisat branşında 200 sözleşmeli personel alınacak.
Sözleşmeli personel alımıyla ilgili bütün detaylar, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesindeki kılavuzda yer alıyor.