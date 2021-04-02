BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hizmetli (Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak) ,

Aşçı (Ortaöğretim mezuniyeti + 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB'den onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek Hizmetleri Aşçılık dalından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.) şartının yerine getirilmesi ,

Berber (3308 sayılı Kanuna göre Erkek Berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Erkek Kuaförlüğü dalından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.) şartı ve Ortaöğretim mezuniyeti)

Garson (Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Bar, Servis, Hosteslik, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri dallarından mezun olmak) ,

Şoför (D sınıfı ehliyet sahipliği, en az ortaöğretim mezuniyeti)

Terzi, (Ortaöğretim mezuniyeti ve 3308 sayılı Kanuna göre bayan veya erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB'den onaylı terzilik sertifikası sahibi olmak)

Kaloriferci, ( Ortaöğretim mezuniyeti ve kalorifercilik ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak.) ,

Teknisyen (Marangoz - Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Mobilya İmalatı Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından mezun olmak) ,

Teknisyen (Metal İşleri (Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri veya dengi dalları mezunu olmak.) , Teknisyen (Elektrik- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının elektrik - elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.) ,

Teknisyen (Sıhhi Tesisat - Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.)