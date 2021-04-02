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    • 02.04.2021 14:12
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    : MSÜ 200 sözleşmeli personel alımı başladı! Başvuru şartları nedir? Aşçı, Berber, Garson, Psikolog...

    (MSÜ) tarafından farklı branşlardan 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan başvurular, internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. İlana başvuran adayların geçen yıl yapılan 'na () katılmış ve gerekli puanı almış olması gerekiyor. Peki, , başvuru şartları ve son başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MSÜ 200 sözleşmeli personel alımı başladı! İşte kadrolar...

    Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan başvurular, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. İlana başvuran adayların geçen yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmış ve gerekli puanı almış olması gerekiyor. Peki, MSÜ 200 personel alımı hangi kadrolara yapılacak, başvuru şartları ve son başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

    SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

    Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sözlü sınav tarihi ve yeri, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru da yer alacak. Adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgilendirme gönderilecek.

    Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşüğe doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 katına kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

    HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

    Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova'da destek personeli, diyetisyen, tekniker, teknisyen unvanıyla hizmetli, aşçı, berber, garson, şoför, terzi/ütücü, kaloriferci, boya/badana, elektrik, çevre, gıda harita ve kadastro, fotoğraf ve kameraman, matbaa, makine, inşaat, iklimlendirme, marangoz, metal işleri ile sıhhi tesisat branşında 200 sözleşmeli personel alınacak.

    Sözleşmeli personel alımıyla ilgili bütün detaylar, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesindeki kılavuzda yer alıyor.

        HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

        MSB resmi personel alım duyurusunda Hizmetli, Aşçı, Berber, Garson, Şoför, Terzi, Kaloriferci, Elektrik Ustası, Boyacı, Psikolog , Veteriner Hekim, Diyetisyen , Tekniker ve Teknisyen alımı kadrolarından KPSS'li alım yapılacağı duyuruldu.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Hizmetli (Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak) ,

        Aşçı (Ortaöğretim mezuniyeti + 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB'den onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek Hizmetleri Aşçılık dalından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.) şartının yerine getirilmesi ,

        Berber (3308 sayılı Kanuna göre Erkek Berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Erkek Kuaförlüğü dalından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.) şartı ve Ortaöğretim mezuniyeti)

        Garson (Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Bar, Servis, Hosteslik, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri dallarından mezun olmak) ,

        Şoför (D sınıfı ehliyet sahipliği, en az ortaöğretim mezuniyeti)

        Terzi, (Ortaöğretim mezuniyeti ve 3308 sayılı Kanuna göre bayan veya erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB'den onaylı terzilik sertifikası sahibi olmak)

        Kaloriferci, ( Ortaöğretim mezuniyeti ve kalorifercilik ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak.) ,

        Teknisyen (Marangoz - Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Mobilya İmalatı Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından mezun olmak) ,

        Teknisyen (Metal İşleri (Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri veya dengi dalları mezunu olmak.) , Teknisyen (Elektrik- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının elektrik - elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.) ,

        Teknisyen (Sıhhi Tesisat - Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.)

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
        b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
        c) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
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        Haberler Memurlar MSB işçi alımı: MSÜ 200 sözleşmeli personel alımı başladı! Başvuru şartları nedir? Aşçı, Berber, Garson, Psikolog...