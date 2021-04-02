Belediyeler, SYDV'ler, İl Özel İdareleri, Belediye İştirakleri, Bakanlık Birimleri ve benzeri kurumlara memur ve işçi alımı yapılıyor. KPSS'siz ve mesleki şartların sağlanması esasına göre yapılan memur alım ilanlarına başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Personel alım ilanlarında en az ilkokul ve lise mezunu işçi kadroları ile lise önlisans ve lisans mezunu memur kadroları bulunuyor. Kamu kurumlarının İŞKUR üzerinden ilan ettiği personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar için başvuru kılavuzlarında yer alan tüm detaylar haberimizde.