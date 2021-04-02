Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 02.04.2021 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2021 11:17
    ABONE OL

    Üniversitesi 2 öğretim üyesi alımı yapacak

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında Üniversitesi'nin 2 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Kastamonu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alımı yapacak

    Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin ilahiyat fakültesinde görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı detaylı bilgiye de verildi.

    İşte Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için detaylar:
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

    Müracaat süresi bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    Ayrıntılı ilan metni ile müracaat belgeleri, Üniversitemizin (http://www.kastamonu.edu.tr) internet sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Kastamonu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alımı yapacak