İŞKUR iş ilanları son dakika: İl il yüzlerce en az lise mezunu silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım ilanı ve başvuru şartları.. Güvenlik görevlisi alım ilanlarına en fazla duyuru genel kategorisi için yayımlanan ilanlarda mevcut. Ayrıca özel sektörde yer alan eğitim kurumları da güvenlik görevlisi alım ilanları için İŞKUR'dan ilan yayımladılar. Bu ilanlarda silahlı ve silahsız güvenlik alımları için de duyurular bulunurken bazı kurumlar amir pozisyonu için ilan yayımladılar. İşte İŞKUR İş İlanlarında yer alan güvenlik görevlisi Nisan ayı duyuruları...
İl il yüzlerce silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım ilanı
İl il yüzlerce silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım ilanı