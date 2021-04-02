İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden ilan edilen güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurular her bir kadro için farklı gösteriyor. Bunun nedeni ilanın farklı kurum, kuruluş yada firma tarafından yayımlanmış olması. Bazı kurumlar adayların lise mezunu olmasını talep ederken bazı kurumlar önlisans yada lisans mezunu olma şartı talep ediyorlar. Bunların dışında adayların sağlamaları gereken en önemli koşul ise sertifika. Adayların geçerli sertifikaları olmaları ilk temel koşul. Bunun yanında genel koşulların sağlanması gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Silahlı, Silahsız Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylar öncelikle aşağıda yer alan bağlantıdan duyurulara ulaşacaklar.

Genel güvenlik görevlisi alımı kadrosu için verilen bağlantı üzerinden sadece kadro adını değiştirerek diğer ilanlara ulaşabilirsiniz. Örneğin genel güvenlik görevlisi yazan yere güvenlik görevlisi silahlı yazın ve arayın. Daha sonra bu bağlantıdan kendilerine uygun ilan bulan adaylar başvurularını ya İŞKUR üzerinden yada firmanın ilan metninde yer alan adrese şahsen yapacaklar.

İŞKUR Genel Güvenlik Görevlisi alım ilanları için TIKLAYIN