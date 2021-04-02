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    • Memurlar
    • 02.04.2021 14:09
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    • 02.04.2021 14:13
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    Bu illerde , , alımı yapılıyor! 'dan hemen başvuru yapabilirsiniz! İşte kadrolar

    Türkiye'nin pek çok ilinde , , alımı yapılıyor. 'dan yayımlanan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Kurumun sitesine her gün onlarca firma yeni ilanlar ekleyerek işçi aradığını belirtiyor. Bu kapsamda da "Meslek" kısmına uzman olduğunuz mesleği yazarak kolaylıkla kendi alanınızdaki işleri görüntüleyebilirsiniz. İş arayanlar için İŞKUR sekreter, büro elemanı ve garson alımı ilanlarını kapsamlıca derledik. Sekreter, büro elemanı ve garson iş kollarında yeni ilanlarla yüzlerce işçi istihdam edileceği açıklandı.

    takvim.com.tr
    Bu illerde garson, sekreter, büro elemanı alımı yapılıyor!

    İŞKUR aracılığıyla her gün yüzler yeni ilan yayımlanıyor ve vatandaşlara yeni bir iş kapısı oluyor. Türkiye İş Kurumu sitesindeki iş ilanları bölümünden Nisan ayıyla yüzlerce işçi ve personel alımı ilanı duyuruldu. İnternet sitesindeki 3 sektörü(güvenlik, büro elemanı ve garson alımı) detaylı bir şekilde incelediğimizde toplamda bu alanlarda yüzlerce işçi alımı yapılacağını bilgisine yer verildiğini gördük. İşte İŞKUR sekreter, büro elemanı ve garson alımı ilanları

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

    İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
    * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
    * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

        Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

        Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

        Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

        İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

        Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

            Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

            İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
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            Haberler Memurlar Bu illerde garson, sekreter, büro elemanı alımı yapılıyor! İŞKUR'dan hemen başvuru yapabilirsiniz! İşte kadrolar