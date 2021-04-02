İŞKUR aracılığıyla her gün yüzler yeni ilan yayımlanıyor ve vatandaşlara yeni bir iş kapısı oluyor. Türkiye İş Kurumu sitesindeki iş ilanları bölümünden Nisan ayıyla yüzlerce işçi ve personel alımı ilanı duyuruldu. İnternet sitesindeki 3 sektörü(güvenlik, büro elemanı ve garson alımı) detaylı bir şekilde incelediğimizde toplamda bu alanlarda yüzlerce işçi alımı yapılacağını bilgisine yer verildiğini gördük. İşte İŞKUR sekreter, büro elemanı ve garson alımı ilanları

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ