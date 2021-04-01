İstanbul Kent Üniversitesi 82 akademik personel alım yapacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 82 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için istenen belgeler:

1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri,

5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri,

6) ALES Sonuç Belgesi, (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı) ALES'ten az 70 puan almış olmak,

7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (İngilizce bölümler için en az 80 puan Türkçe bölümler için en az 50 puan),

8) 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

10) Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge),

11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir),

14) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

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