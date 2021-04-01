Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı bünyesine alınacak 4.918 personel için meraklı bekleyiş sürüyor. Kuruma dahil olacak personellerin bulunacağı süreçte, alınacak kişi sayısının 3 katı aday sınava çağrılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
12 Mart'ta tamamlanan başvuru döneminin ardından sonuçların Nisan ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.