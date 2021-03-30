ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan özel olarak kadrosuna göre gerekli seviyede eğitimini tamamlamış olmak, KPSS şartı, yaş şartı, gibi nitelikler aranacak. Buna göre;

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 ,65, 70 veya 80 puan almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Ayrıca Zabıta Memuru ve İtfaiye eri Alımı için ise,

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az

1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,