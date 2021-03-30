Belediyeler memur personel alımı ilanlarını yayımladılar. Farklı kadrolarda olmak üzere memur alımları yapılacak. Belediyeler ve başvuru şartları haberde. Söz konusu olan Nisan ayı belediye memur alımı ilanlarına göre adaylar başvurularını belirtilen başvuru tarihleri içerisinde şahsen istenen belgeler ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular ve ilanların detayları hakkında bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK!
Belediyeler memur alımı ilanlarını yayımladılar ve söz konusu ilanlara göre en çok ihtiyaç duyulan kadrolar Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri oldu. Bu kapsamda Belediyeler binlerce Zabıta Memuru Alımı ve İtfaiye Eri alımı yapacaklar. Diğer alım kadroları ise,
Sosyal Hizmetler Uzmanı,
Sosyal Çalışmacı,
Tahsildar,
Düz Memur,
Zabıta Memuru,
İtfaiye Eri,
Mühendis,
Şoför,
Veznedar,
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
Evlendirme Memuru,
Hizmetli,
Çocuk Gelişimci,
Bilgisayar İşletmeni,
Mimar,
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Buna göre adaylardan,
a)Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak