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    • Memurlar
    • 30.03.2021 14:53
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    • 30.03.2021 14:53
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    Nisan ayı belediye personel alımları: En az lise mezunu 50 KPSS puanı ile başvuru şartları belli oldu

    Belediyeler farklı kadrolarda ve niteliklerde ilanlarını yayımlamaktadırlar. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılmakta olup memur kadrosu için KPSS şartı talep edilmektedir. Bu bağlamda Nisan ayında yapılacak başvuruları için şartlar ve kadrolar açıklandı. Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Peki ülkemizdeki Belediyeler hangi kadrolarda memur alımı yapıyor? Adaylardan aranan başvuru nitelikleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Nisan ayı belediye personel alımları: 50 KPSS puanı ile memur alınacak!

    Belediyeler memur personel alımı ilanlarını yayımladılar. Farklı kadrolarda olmak üzere memur alımları yapılacak. Belediyeler ve başvuru şartları haberde. Söz konusu olan Nisan ayı belediye memur alımı ilanlarına göre adaylar başvurularını belirtilen başvuru tarihleri içerisinde şahsen istenen belgeler ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular ve ilanların detayları hakkında bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

    HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK!

    Belediyeler memur alımı ilanlarını yayımladılar ve söz konusu ilanlara göre en çok ihtiyaç duyulan kadrolar Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri oldu. Bu kapsamda Belediyeler binlerce Zabıta Memuru Alımı ve İtfaiye Eri alımı yapacaklar. Diğer alım kadroları ise,

    Sosyal Hizmetler Uzmanı,
    Sosyal Çalışmacı,
    Tahsildar,
    Düz Memur,
    Zabıta Memuru,
    İtfaiye Eri,
    Mühendis,
    Şoför,
    Veznedar,
    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
    Evlendirme Memuru,
    Hizmetli,
    Çocuk Gelişimci,
    Bilgisayar İşletmeni,
    Mimar,

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Buna göre adaylardan,

    a)Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

        Adaylardan özel olarak kadrosuna göre gerekli seviyede eğitimini tamamlamış olmak, KPSS şartı, yaş şartı, gibi nitelikler aranacak. Buna göre;

        2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 ,65, 70 veya 80 puan almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        Ayrıca Zabıta Memuru ve İtfaiye eri Alımı için ise,

        657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az

        1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak,

        Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

        13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

        BAŞVURULAR VE İLANLARIN DETAYLARI:

        Söz konusu olan Nisan Ayı Belediye memur alımı ilanlarına göre adaylar başvurularını belirtilen başvuru tarihleri içerisinde şahsen istenen belgeler ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular ve ilanların detayları hakkında bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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