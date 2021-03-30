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    • 30.03.2021 10:25
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    • 30.03.2021 10:25
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    Kamuya onlarca şehirde 4.500-5.000 bin TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, 'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte kamuya onlarca şehirde 4.500-5.000 bin TL maaşla personel alımı başvuru şartları detayları...

    takvim.com.tr
    Kamuya onlarca şehirde 4.500-5.000 bin TL maaşla personel alımı...

    Kurum dışı kamu işçi alımı ekranı, kamu kurumlarının yapacağı işçi alımlarına müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile birlikte yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.


    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    ALIM YAPILACAK KADROLAR

    İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin istihdam edileceği kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

    - Büro personeli

    - Sekreter

    - Beden işçisi

    - Zabıta yardımcı personeli,

    - İtfaiye personeli - yardımcı

    - Mühendis

    - Psikolog

    - Büro görevlisi

    - Tekniker

    - Şoför

    - Sosyal Çalışmacı

    - Kimyager

    - Ziraat Mühendisi

    - Güvenlik görevlisi

    - Avukat

    - Temizlik personeli

    - İşçi.

    - Teknisyen

    - Büro işçisi.

    Kamuya onlarca şehirde 4.500-5.000 bin TL maaşla personel alımı...

    Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021

    Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2021

    Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021

    Balıkesir Bandırma İnsan Kayn. İnş. Nak. Tem. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 02.04.2021

    Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 21.04.2021

    Eskişehir Sarıcakaya SYDV 31.03.2021

    İstanbul Mercan Köşk Turz. Tic.A.Ş 22.04.2021

    Kilis Musabeyli SYDV 31.03.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 30.03.2021

    Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021

        İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 17.04.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 30.03.2021

        Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 30.03.2021

        Afyonkarahisar Düzağaç Taş. Petrol Ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 30.03.2021

        Afyonkarahisar Kılıçarslan Taş. Petrol Tem. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 30.03.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.03.2021

        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 31.03.2021

        Afyonkarahisar Karadilli Bel. Pet. Pet. Ürün. Gıda Hay. Et. Et Ürün. Sos. Hiz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 30.03.2021

        İzmir Karaburun Beld. Pers. Ltd. Şti. 30.03.2021

        İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. 30.03.2021

        Adana Yüreğir SYDV 31.03.2021

        Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 31.03.2021

        Siirt Belediyesi Turz. Gayrimenkul Ener. Ürt. San. Tic. AŞ. 31.03.2021

        Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 30.03.2021

        Elazığ Arıcak SYDV 05.04.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 31.03.2021

        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 31.03.2021

        Eskişehir Alpubel Enerji Tic. A.Ş. 30.03.2021

        Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 31.03.2021

        Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hizm. Ltd. Şti. 01.04.2021

        Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 30.03.2021

        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 30.03.2021

        İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyz. İnş. Müş Tek. Hizm. San. Tic. A.Ş. 30.03.2021

        Bursa Büyükorhan Yaylakent Akar. İnş. Tur. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 02.04.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 02.04.2021

        Burdur KARBEL Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.04.2021

        Yalova Armutlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.03.2021

        Aksaray Helvadere Belediyesi Per.Ltd. Şti. 31.03.2021

        Kayseri İncesu İmar Eğt. Kült. İltş.Tur. San. Tic. A.Ş. 30.03.2021

        İzmir Çeştur Çeşme İmar Tur. Tic. Tek. Hizm. Liman İşl. Ltd. Şti. 01.04.2021

        İzmir izelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 02.04.2021

        İstanbul Araş Arnavutköy İnş. Yat. Taah. Hizm. Nakl. Gıda San. Tic. A.Ş. 02.04.2021

        Çanakkale Eceabat Bel. Taş. Hafr. Pet. Ener. San.Tic. Ltd. Şti. 01.04.2021

        İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 04.04.2021

        Samsun Canik İmar İnş.Tic. Ltd. Şti. 13.04.2021

        İstanbul Günbel Tem. İnş. Gıda Eğt. Org. Tic. A.Ş. 31.03.2021

        Elazığ Karakoçan Belediyesi Per.Hizm. Ltd. Şti. 30.03.2021

            Zonguldak Kilimli Belediyesi Per. A.Ş. 01.04.2021

            İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hizm. San. Tic. A.Ş. 31.03.2021

            İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ulaş. San. Tic. A.Ş. 02.04.2021

            İstanbul Şehir Hatları Turz. San.Tic. A.Ş. 09.04.2021

            Sakarya Söğütlü Personel Ltd. Şti. 30.03.2021

            İzmir İzenerji San. Tic. A.Ş. 01.04.2021

            Kars SYDV 19.04.2021

            Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tesis İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2021

            Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2021

            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.04.2021

            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 02.04.2021

            Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 01.04.2021

            Giresun Dereli SYDV 01.04.2021

            Konya Karapınar OSB Müdürlüğü 30.03.2021

            Bursa Keles Belediyesi Pers.Ltd.Şti.03.04.2021

            Samsun Kavak İmar Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti.30.03.2021

            İstanbul Enerji San. Tic. A.Ş. 03.04.2021

            Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Toplu Konut Ltd.Şti. 02.04.2021

            İlan metinleri sayfası:

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

            İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

            - Türk vatandaşı olmak,

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

            - Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

            - İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

            • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

            • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

            • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

            • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

            • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

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