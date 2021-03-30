Kamuya onlarca şehirde 4.500-5.000 bin TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları

Kurum dışı kamu işçi alımı ekranı, kamu kurumlarının yapacağı işçi alımlarına müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile birlikte yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin istihdam edileceği kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
- Büro personeli
- Sekreter
- Beden işçisi
- Zabıta yardımcı personeli,
- İtfaiye personeli - yardımcı
- Mühendis
- Psikolog
- Büro görevlisi
- Tekniker
- Şoför
- Sosyal Çalışmacı
- Kimyager
- Ziraat Mühendisi
- Güvenlik görevlisi
- Avukat
- Temizlik personeli
- İşçi.
- Teknisyen
- Büro işçisi.
Kamuya onlarca şehirde 4.500-5.000 bin TL maaşla personel alımı...
Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021
Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2021
Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021
Balıkesir Bandırma İnsan Kayn. İnş. Nak. Tem. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 02.04.2021
Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 21.04.2021
Eskişehir Sarıcakaya SYDV 31.03.2021
İstanbul Mercan Köşk Turz. Tic.A.Ş 22.04.2021
Kilis Musabeyli SYDV 31.03.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 30.03.2021
Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021