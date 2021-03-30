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    • Memurlar
    • 30.03.2021 13:41
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    • 30.03.2021 13:41
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    başvuru şartları açıklandı

    3000-4000 lira ücretle, onlarca kadroya çok sayıda kamu personeli alımı yapılıyor. Onlarca müesseseye, istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında müracaat genel koşulları sayfamızda yer alıyor. üzerinden arkası arda bültenler yayımlandı. Yayımlanan duyurularda adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

    takvim.com.tr
    En az ilköğretim mezunu 3.000-4000 lira maaşla onlarca kadroya yüzlerce personel alımı...

    3000-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

    En az ilköğretim mezunu 3.000-4000 lira maaşla onlarca kadroya yüzlerce personel alımı...

    Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

    Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

    Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

    İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

    Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı 02.04.2021

    Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 30.04.2021

    İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021

    Tokat Çat Belediyesi Memur Alım İlanı 26.04.2021

    Yalova Termal Belediyesi Memur Alım İlanı 23.04.2021

    Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2021

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Açıktan Personel Alım Sınavı 09.04.2021

    Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

    Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Memur Alım İlanı 07.05.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

        ALIM YAPILAN KADROLAR

        Personel alımlarına baktığımızda toplamda 43 kadroya alım yapıldığına yer verildi. İşte alım yapılan kadrolar:

        Makine Montaj İşçisi
        Büro Memuru (Genel)
        İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
        Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
        İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
        Vinç Operatörü
        İnşaat Mühendisi
        Bilgisayar Mühendisi
        Avukat
        Metal İşleri Teknisyeni
        Ambar/Depo Görevlisi
        Marangoz
        Büro İşçisi
        Beden İşçisi (Temizlik)
        Güvenlik Görevlisi
        Çöp Kamyonu Sürücüsü
        Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
        Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
        Hasta Bakımı Teknisyeni

        Elektrikçi (Genel)
        Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
        Kamyon Şoförü
        Kimya Laboratuvarı Görevlisi
        İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
        İş Makineleri Operatörü
        Laborant (Gıda)
        İş Makineleri Operatörü
        Aşçı
        Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
        Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
        Gemici
        Marangoz
        Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
        Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
        Laboratuvar Temizlik İşçisi
        Temizlik Görevlisi
        Sıhhi Tesisatçı
        Sıhhi Tesisatçı
        Otomotiv Elektrikçisi
        Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
        Tarım İşçisi-Kırma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
        Tesviyeci

        BAŞVURU ADIMLARI

        İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

        esube.iskur.gov.tr

        Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

        BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

        10 kuruma , 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

        - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

        - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 41 yaşından gün almamış olmak.

        - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

        - En az ilkokul mezunu olmak.

        - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri.

        - Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

            • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

            • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

            • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
            İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

            • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

            • Şirket unvanını girmelisiniz.

            • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

            • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

            • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

            • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

            • Kuruluş Tarihini girin.

            • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

            • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.
            İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.

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            Haberler Memurlar En az ilköğretim mezunu 3.000-4000 lira maaşla onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı başvuru şartları açıklandı