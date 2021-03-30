3000-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.
En az ilköğretim mezunu 3.000-4000 lira maaşla onlarca kadroya yüzlerce personel alımı...
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
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Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 30.04.2021
İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021
Tokat Çat Belediyesi Memur Alım İlanı 26.04.2021
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Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2021
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Açıktan Personel Alım Sınavı 09.04.2021
Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Memur Alım İlanı 07.05.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021