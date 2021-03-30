Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alımı yapacak

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 230 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için istenen belgeler:

Profesörler: Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet) doçentlik belgesi ve diğer öğrenim belgeleri YÖK denklik belgesi (yurt dışından alınmış diplomalar için) İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.



Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti ile diğer öğrenim belgeleri, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.



Doktor Öğretim Üyeleri: Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.



Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.



Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

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