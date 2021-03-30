Adalet Bakanlığı CTE sonuçları: İKM, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Bir önceki alımlarda 2 haftalık bir süreç yaşanmıştı. Bu nedenle gözler 27 Mart'a çevrilmişti. Fakat bu tarihte herhangi bir duyuru yapılmazken gözler yeni haftada...

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.