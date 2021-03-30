Adalet Bakanlığı CTE sonuçları: İKM, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından CTE (İKM, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi) başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Adalat Bakanlığı'nın 11 bin 484 sözleşmeli personel alımına binlerce kişi başvuru yapmıştı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada, "Bugün Adalet Bakanlığı tarafından CTE (İKM, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi) başvuru sonuçları açıklanacak mı?" Sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Bir önceki alımlarda 2 haftalık bir süreç yaşanmıştı. Bu nedenle gözler 27 Mart'a çevrilmişti. Fakat bu tarihte herhangi bir duyuru yapılmazken gözler yeni haftada...
Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
TEMİZLİK İŞÇİSİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı'nın kura sonuçları 17 Mart'ta açıklanmıştı. Şimdi sıra sözlü sınav tarihlerinde... Fakat net tarih henüz bilinmiyor.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.