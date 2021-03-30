Fatih Belediyesi:

Belediye 40 kişilik boş kadro ile Kadın Erkek adaylar içerisinden Lisans mezunu P3 puan türünden en az 75 puan almış Zabıta Memuru Alımı yapılacak.Detaylı Bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullan.

Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı:

Termal Belediyesi Genel ve Teknik Hizmetler sınıfında olmak üzere en az 60 KPSS Puanı ile Kadın Erkek 1 Mühendis, 1 Memur, 2 Zabıta Memuru ve 3 İtfaiye Eri alımı yapılacak.

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı:

Lise mezunu adaylar içerisinden en az 70 KPSS Puanına sahip Düz Memur kadrosunda Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak; En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile memur alımı yapılacak.