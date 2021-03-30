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    • Memurlar
    • 30.03.2021 09:20
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    • 30.03.2021 09:20
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    AÇSHB KPSS ile en az 50, 60, 65 veya 70 puanla A ve B grubu yüzlerce 2021 - İşte şartlar ve kadro dağılımı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu duyurularını yayımladı. Yayımlanmış olan bültenlere göre değişik müesseselere ve belediyelere 455 şahsiyet boş kadro ile memur alımı yapılacak. Alımlar A Grubu Memur Kariyer İş ve B Grubu memur duyuruları ile yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ve müesseseler hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Alımı duyuruları için adaylardan KPSS koşulu arz edilecektir. Bu yönde 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 65 veya 70 puan almış olmak gerekmektedir.

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    AÇSHB KPSS ile A ve B grubu yüzlerce memur alımı ilanları

    Aile Bakanlığı sitesi üzerinde memur alımı ilanları yayımladı. KPSS A Grubu ve B Grubu ilanlarına göre 455 memur alımı yapılacak. Şartlar ve kadro dağılımı nedir? AÇSHB Memur Alımı ilanları için adaylardan KPSS şartı talep edilecektir. Bu yönde 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 65 veya 70 puan almış olmak gerekmektedir.

    Rekabet Kurumu Başkanlığı:

    Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden, (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun alım yapılacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7. derece 10 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yazılı ve sözlü sınavla (iki aşamalı) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu:

    BDDK bünyesindeki eksikliği karşılamak için 12 kişilik boş kadro ile Ön Lisans mezunu 6 Memur, Lisans Mezunu 2 Memur ve Lisans mezunu 4 mühendis alımı yapılacak. KPSS Puanı ile yapılacak alımlar için başvurular en geç 09 Nisan 2021 tarihine kadar alınacak.

        Safranbolu Belediyesi:

        60 KPSS Puanı ile 4 İtfaiye eri ve 4 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacak. Erkek Kadın adayların başvuru yapabileceği ilanlar için adaylar başvurularını 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

        Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi:

        Genel İdare Hizmetleri sınıfında 1 kişilik boş kadro ile Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile 1 Düz Memur Alımı yapılacak.

        Lüleburgaz Belediyesi:

        Belediye KPSS en az 65 puan ile Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 1 Sosyal Hizmetler Uzmanı, 1 Sosyal Çalışmacı, 2 Tahsildar, 4 Memur alımı yapılacak. Adaylar Başvurularını 03/05/2021-07/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi:

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla KPSS En Az 50 puan ile 101 İtfaiye eri ve 70 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

        Fatih Belediyesi:

        Belediye 40 kişilik boş kadro ile Kadın Erkek adaylar içerisinden Lisans mezunu P3 puan türünden en az 75 puan almış Zabıta Memuru Alımı yapılacak.Detaylı Bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullan.

        Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı:

        Termal Belediyesi Genel ve Teknik Hizmetler sınıfında olmak üzere en az 60 KPSS Puanı ile Kadın Erkek 1 Mühendis, 1 Memur, 2 Zabıta Memuru ve 3 İtfaiye Eri alımı yapılacak.

        Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı:

        Lise mezunu adaylar içerisinden en az 70 KPSS Puanına sahip Düz Memur kadrosunda Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak; En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile memur alımı yapılacak.

            Kozaklı Belediye Başkanlığı:

            Belediye 55 KPSS Puanı İle Ön Lisans mezunu 1 Muhasebeci, Lise Mezunu 1 Şoför ve 1 Düz Memur Alımı yapılacak. Başvurular 20/04/2021 tarihinden 22/04/2021 günü saat 17.00 'ye kadar yapılması gerekmektedir.

            Üsküdar Belediye Başkanlığı:

            Belediye KPSS 70 Puan ile 45 Zabıta Memuru alımı yapacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Başvurular ise 26.04.2021-30.04.2021 saat 17:00'ye kadar yapılmış olması gereklidir.

            Tanoba Belediye Başkanlığı:

            Belediye KPSS 65 Puan İle Lise Mezunu 1 Zabıta Memuru ve 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacak.

            Şişli Belediyesi:

            Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfi veyaen az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak şartı ile 50 Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Başvurular, 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen belediyeye yapılacaktır.

            Edirne Belediyesi:

            En az 60 Puan ile Edirne Belediyesi Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 16 İtfaiye eri alımı yapılacak. Başvuru için adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

            Çankaya Belediye Başkanlığı:

            Çankaya belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden 5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 5 Veznedar, 5 Tahsildar, 5 Evlendirme Memuru, 2 Çocuk Eğitimcisi ve 5 Hizmetli alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 65 puan almış olmaları gereklidir. Ayrıca alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

            Beykoz Belediye Başkanlığı:

            Beykoz Belediyesi Genel idare Hizmetleri sınıfında KPSS En az 65 puan ile Kadın Erkek adaylar içerisinden Ön Lisans ve Lisans mezunu, 8 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 3 Düz Memur ve 2 Veznedar alımı yapılacak.

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