Aile Bakanlığı sitesi üzerinde memur alımı ilanları yayımladı. KPSS A Grubu ve B Grubu ilanlarına göre 455 memur alımı yapılacak. Şartlar ve kadro dağılımı nedir? AÇSHB Memur Alımı ilanları için adaylardan KPSS şartı talep edilecektir. Bu yönde 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 65 veya 70 puan almış olmak gerekmektedir.
Rekabet Kurumu Başkanlığı:
Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden, (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun alım yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7. derece 10 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yazılı ve sözlü sınavla (iki aşamalı) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu:
BDDK bünyesindeki eksikliği karşılamak için 12 kişilik boş kadro ile Ön Lisans mezunu 6 Memur, Lisans Mezunu 2 Memur ve Lisans mezunu 4 mühendis alımı yapılacak. KPSS Puanı ile yapılacak alımlar için başvurular en geç 09 Nisan 2021 tarihine kadar alınacak.