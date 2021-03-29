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    • Memurlar
    • 29.03.2021 09:55
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    • 29.03.2021 09:55
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    Sınavsız şartı yok! Kamuya ve belediyeye büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı başvuru şartları nedir?

    üzerinden açıklanan ilanlarda, farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere puan şartı olmadan personel, işçi ve yapılacağına yer verildi. Adaylar, haberimizin içerisinde yer alan ''Başvuru'' linkine tıklayarak istedikleri ilana başvuru yapabilir veya CV'lerini ilgili personele yollayabilir. Söz konusu istihdam özel sektör kurumlarına yapılacak olup, başvuru ile ilgili tüm merak edilenleri siz için açıklıyoruz. İşte kamuya ve belediyeye büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı başvuru şartları ve tüm detayları

    takvim.com.tr
    Sınavsız KPSS şartı yok! Kamuya büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı...

    Kamuya KPSS puan şartı aranmadan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Belediyelere yapılan alımda adayların yardımcı zabıta itfaiye personeli, sekreter ve büro personeli ile işçi kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. Başvurular online olarak yapılacak olup, başvuru sayfası ve koşulları haberimizde… İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir.

    Sınavsız KPSS şartı yok! Kamuya ve belediyeye büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı...

    Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

    Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

    Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

    İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

    Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021

    Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 30.04.2021

        İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021

        Tokat Çat Belediyesi Memur Alım İlanı 26.04.2021

        Yalova Termal Belediyesi Memur Alım İlanı 23.04.2021

        Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

        Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

        Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Memur Alım İlanı 07.05.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

        İLANLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        İlana başvuru yapacak adayların yukarıda verilen genel şartları taşıması gerektiğinin altı çizildi.

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        BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?

        Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler. Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler. Büro memuru iş ilanları veren firmaların kriterleri, çalışma alanlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firma, işe alacağı büro personelinin dil bilmesini isteyebilirken; muhasebe ofisleri, kendileri için çalışacak kişilerden iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir. Büro memuru ilanları oluşturan firmalar, bütün adaylardan; aktif olarak bilgisayar kullanabilmelerini isterler. Ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olan kişilerin, büro memurluğu yapma konusunda gereken vasıfları taşıdıkları görülmektedir
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        Haberler Memurlar Sınavsız KPSS şartı yok! Kamuya ve belediyeye büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı başvuru şartları nedir?