Kamuya KPSS puan şartı aranmadan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Belediyelere yapılan alımda adayların yardımcı zabıta itfaiye personeli, sekreter ve büro personeli ile işçi kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. Başvurular online olarak yapılacak olup, başvuru sayfası ve koşulları haberimizde… İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir.
Sınavsız KPSS şartı yok! Kamuya ve belediyeye büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı...
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021
Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021