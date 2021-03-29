İŞKUR yayına aldığı son ilan ile beraber en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapacağına dair müjdeli haberleri verdi. KPSS şartı olmadan yapılacak alımlar için başvurular internet üzerinden online bir şekilde yapılacak. Tam 30 farklı ilde istihdam etmek üzere personel alımları yapılacağına dair detaylar gelmeye başladı. İŞKUR personel alımları sırasında günlük 108,68 TL ödeme yaparken sigorta ödemelerini de yapacak. Tüm vatandaşlar tarafından büyük merakla yapılan araştırmalar hız kazandı. Kişiler önce mesleki eğitim kurslarına katılacak ve ödeme alacaklar. Ardından da iş bulma fırsatlarını elde edecekler. Kurs içerisinde ne kadar ödeme yapılacağı ve vatandaşlar arasında aranan şartlar belli oldu.