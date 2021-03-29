İŞKUR yayına aldığı son ilan ile beraber en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapacağına dair müjdeli haberleri verdi. KPSS şartı olmadan yapılacak alımlar için başvurular internet üzerinden online bir şekilde yapılacak. Tam 30 farklı ilde istihdam etmek üzere personel alımları yapılacağına dair detaylar gelmeye başladı. İŞKUR personel alımları sırasında günlük 108,68 TL ödeme yaparken sigorta ödemelerini de yapacak. Tüm vatandaşlar tarafından büyük merakla yapılan araştırmalar hız kazandı. Kişiler önce mesleki eğitim kurslarına katılacak ve ödeme alacaklar. Ardından da iş bulma fırsatlarını elde edecekler. Kurs içerisinde ne kadar ödeme yapılacağı ve vatandaşlar arasında aranan şartlar belli oldu.
Kurs sürecinde yapılacak ödemeler…
İŞKUR işçi ve personel alımları sırasında kurslara katılım sağlayan vatandaşlar için zaruri gider ödemesi yapacak. Kime, hangi dala, hangi şartlar ile ne kadar maaş vereceği belli oldu.
İşkur tarafından yapılacak olan ödemeler;
İş arayan vatandaşlar için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 108,68 TL
Öğrenciler için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 81,51 TL
Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 54,34 TL