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    • Memurlar
    • 28.03.2021 14:21
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    • 28.03.2021 14:21
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    Zabıta memuru ve eri alımı ilanı başvuru şartları nedir? (lise, önlisans ve lisans - KPSS 50-60 puan şartları)

    Kamu kurum ve kuruluşları tarafından art arda duyurular yayımlandı ve farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına, ilanlara başvuruların 29 Mart 2021 tarihinde başlayacağına yer verildi. 'ne 171 yapılacak. Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan ve Resmi Gazete'de de yer alan duyuruya göre cilik ve Yangın Güvenliği veya cilik Önlisans programlarından mezun en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 25, Herhangi bir önlisans programlarından mezun C sınıfı sürücü belgesine sahip 25, lise ve dengi okullardan mezun C sınıfı sürücü belgesine sahip 51 itfaiye eri alımı yapılacak.

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    Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ilanı başvuru şartları nedir?

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına itfaiye eri ve zabıta memuru alımı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS 50-60 puan şartlarıyla yayımlanan ilanda, başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Listede belirtilen tüm kamu kurum ve kuruluşların resmi ilanlarına tek tıklama ile ulaşabilir ve o ilan hakkında ki tüm bilgilere erişebilirsiniz…

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

    İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
    belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    • Türk Vatandaşı olmak,

    • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
    işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
    devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
    irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
    fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
    veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
    askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
    yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
    bulunmamak,

    • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

    BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

    • İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
    öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
    (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
    almış olmak,

    • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
    Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A
    maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
    için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az

    1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
    kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
    yapılacaktır.

        • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

        • İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
        olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

        • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
        tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

        • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
        çıkarılmış olmamak,

        KONTENJAN DAĞILIMI

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuru sürecine ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, "Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; • 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır" denildi.

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