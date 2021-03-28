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    • Memurlar
    • 28.03.2021 14:20
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    • 28.03.2021 14:20
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    Binlerce işsiz genç , hakkında bilgi edinmek istiyor ve gündemde sıklıkla araştırma yapıyor. Özellikle pandemi döneminden dolayı işsiz vatandaş sayısı arttı ve bilindiki güvenilir firmalarla çalışmak isteyenler en çok ziyaret edilen marketler zincirleri Migros Şok, Carrefoursa ve BİM açık pozisyonlarını ve iş ilanlarını yakından takip ediyor. Peki , için şartlar neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Migros Şok, Carrefoursa ve BİM başvuru şartları!

    Binlerce işsiz genç Migros Şok, Carrefoursa ve BİM gibi bilindik marketler bünyesinde market elemanı, kasap, satış danışmanı, beden işçisi, manav, depo görevlisi, kasiyer gibi daha pek çok kadroya alım yapılıyor ve açık poziyon ilanları yayınlandı. Migros Şok, Carrefoursa ve BİM başvuru şartları merakla arama motorları üzerinden sorgulananlar arasında yer aldı. İşte Migros Şok, Carrefoursa ve BİM personel alımı başvuru şartları…

    BİM, MİGROS, ŞOK, CARREFOURSA BAŞVURU ŞARTLARI

    İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,

    - Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,

    - Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,

    - Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

    - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,

        BAŞVURU

        Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.

        Bim market personel alımı başvuru sayfası

        https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

        Carrefour personel alımı başvuru sayfası:

        https://www.kariyer.net/firma-profil/carrefoursa-carrefour-sabanci-ticaret-merkezi-a-s-17097-7788

        Migros personel alımı iş başvuru sayfası

        https://basvuru.migros.com.tr/

        Şok marketler personel alımı iş başvuru sayfası:

        https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
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