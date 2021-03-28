Binlerce işsiz genç Migros Şok, Carrefoursa ve BİM gibi bilindik marketler bünyesinde market elemanı, kasap, satış danışmanı, beden işçisi, manav, depo görevlisi, kasiyer gibi daha pek çok kadroya alım yapılıyor ve açık poziyon ilanları yayınlandı. Migros Şok, Carrefoursa ve BİM başvuru şartları merakla arama motorları üzerinden sorgulananlar arasında yer aldı. İşte Migros Şok, Carrefoursa ve BİM personel alımı başvuru şartları…
BİM, MİGROS, ŞOK, CARREFOURSA BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,
- Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,
- Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,
- Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,
- Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,