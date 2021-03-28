Binlerce işsiz genç Migros Şok, Carrefoursa ve BİM gibi bilindik marketler bünyesinde market elemanı, kasap, satış danışmanı, beden işçisi, manav, depo görevlisi, kasiyer gibi daha pek çok kadroya alım yapılıyor ve açık poziyon ilanları yayınlandı. Migros Şok, Carrefoursa ve BİM başvuru şartları merakla arama motorları üzerinden sorgulananlar arasında yer aldı. İşte Migros Şok, Carrefoursa ve BİM personel alımı başvuru şartları…