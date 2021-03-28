İŞKUR'dan son dakika açıklaması: Değişik şehirlere personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada değişik şehirlerde çalıştırmak üzere personel alımları yapılacağına yer verildi. İŞKUR'da yayımlanan duyurulara müracaatlar internet üzerinden alınıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapan ve işe alınmaya hak kazanan adaylar kura alınır ve kurs süresince adaylara maaş ödemesi İŞKUR tarafından yapılır. İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları takip ederek başvurusunu yapması gerekmektedir.
KURSA ALINACAKLAR
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapan ve işe alınmaya hak kazanan adaylar kura alınır ve kurs süresince adaylara maaş ödemesi İŞKUR tarafından yapılır. Maaş ödemesi detayları şu şekilde:
1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,
3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,
4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
5. Genel sağlık sigortası primi,
6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.
BAŞVURU KOŞULLARI
İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekilde:
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
4. Emekli olmamak,
5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.