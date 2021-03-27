Mart 2021 sonu İŞKUR kadroları ve maaşları iş arayanlar tarafından inceliyor. Her gün binlerce firma Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni işçi alımı ilanları yayımlıyor. Kurumun internet sitesi üzerinden yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ederken iş arayışı olanlar yeni ilanlara odaklandı. Geçtiğimiz yıl kamu ve özel sektör için duyurulan ilanlarla 865 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuşmuştu. İŞKUR'da şu an 26 bin 167 ilanla çeşitli kadrolara acil işçi aranıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak kendi alanınızdaki işleri bulabilirsiniz. İşte işçi alımı ilanları güncel liste

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.