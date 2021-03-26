İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 38 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanındaki bazı detaylar:

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi, Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; başvurular www.galata.edu.tr internet sayfasından elektronik ortamda kabul edilecektir.

Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, 1 adet

vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora (sanatta yeterlilik / uzmanlık) mezuniyet belgeleri, onaylı doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör Adayları için), yurt

dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz

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