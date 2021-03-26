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    • 26.03.2021 10:50
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    • 26.03.2021 10:50
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    öğretim üyesi alımı yapacak! İlan yayınlandı

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına her gün yenileri ekleniyor. Güncel olarak eklenen son ilanlar arasında 'nin 38 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    İstanbul'daki o üniversite öğretim üyesi alımı yapacak! İlan yayınlandı

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 38 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanındaki bazı detaylar:
    Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
    Başvuru süresi, Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; başvurular www.galata.edu.tr internet sayfasından elektronik ortamda kabul edilecektir.
    Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, 1 adet
    vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora (sanatta yeterlilik / uzmanlık) mezuniyet belgeleri, onaylı doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör Adayları için), yurt
    dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
    Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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