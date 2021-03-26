Getir perakende lojistik firması kariyer adresi üzerinden vermiş olduğu ilanlar ile personel alımı yapacağını belirtti. Getir firmasının alım yapacak kadrolardan genel nitelikler ve iş tanımı haberimiz üzerinde verilmiştir.
MOTO KURYE ALIMI
Moto kurye kadrolarına da yüksek maaşlı personel alımları yapılıyor. Ancak bu ilanlar sahibinden ve diğer çeşitli iş ilanları sayfasından yayımlanmaktadır. Sahibinden de yayımlanan ilanlardan biri şu şekilde:
https://www.sahibinden.com/restoran-ve-konaklama-moto-kurye-is-ilanlari/ankara?a103559=1137651&a103538=1137519&pagingSize=50
İlanlara yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İlanlar şu şekilde:
Kiralama Yöneticisi
Perakende, FMCG, E-Ticaret alanlarından en az birinde minimum 5 yıl mağaza kiralama ve anahtar teslim süreç yönetim deneyimine sahip olmak
Tercihen inşaat teknik bilgisine sahip olmak
Güçlü iletişim ve ikna becerisine sahip olmak
Şehir dışı iş seyahatlerine açık olmak
Belediye ve kamu ilişkilerinde deneyim sahibi olmak
Bayi İlişkileri Uzmanı
- Bayi yönetimi kavramına hakim olmalısın. Geçmişte bayi yönetimi deneyimin olmalı.
- Bir üniversite diploman olmalı.
- Söylememize gerek var mı bilemedik ama gerçekten güçlü iletişim yeteneklerin olmalı.
- Bu iş şehir dışı seyahatleri içeriyor (malum büyüyoruz). Bu senin için bir problem yaratmamalı, konuya dair hevesli olmalısın.
- Tuttuğunu koparan biri olmalısın.