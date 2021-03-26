İlanlar şu şekilde:

Kiralama Yöneticisi

Perakende, FMCG, E-Ticaret alanlarından en az birinde minimum 5 yıl mağaza kiralama ve anahtar teslim süreç yönetim deneyimine sahip olmak

Tercihen inşaat teknik bilgisine sahip olmak

Güçlü iletişim ve ikna becerisine sahip olmak

Şehir dışı iş seyahatlerine açık olmak

Belediye ve kamu ilişkilerinde deneyim sahibi olmak

Bayi İlişkileri Uzmanı

- Bayi yönetimi kavramına hakim olmalısın. Geçmişte bayi yönetimi deneyimin olmalı.

- Bir üniversite diploman olmalı.

- Söylememize gerek var mı bilemedik ama gerçekten güçlü iletişim yeteneklerin olmalı.

- Bu iş şehir dışı seyahatleri içeriyor (malum büyüyoruz). Bu senin için bir problem yaratmamalı, konuya dair hevesli olmalısın.

- Tuttuğunu koparan biri olmalısın.