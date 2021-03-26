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    • 26.03.2021 08:16
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    , 9000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte

    firması kariyer adresi üzerinden vermiş olduğu ilanlar ile personel alımı yapacağını belirtti. firmasının alım yapacak kadrolardan olup genel nitelikler ve iş tanımı haberimiz üzerinde verilmiştir. Getir, çok sayıda personel alımı yapmak için ilan yayımladı. İnternet üzerinden yayımlanan ilanlarda Getir bünyesine ve Getir'in farklı illerdeki şubelerine personel alımı yapılacağına yer verildi. kadrolarına da yüksek maaşlı personel alımları yapılıyor. Ancak bu ilanlar sahibinden ve diğer çeşitli iş ilanları sayfasından yayımlanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Getir, 9000 TL maaşla personel alımı yapacak: İşte iş ilanları başvuru sayfası formu

    Getir perakende lojistik firması kariyer adresi üzerinden vermiş olduğu ilanlar ile personel alımı yapacağını belirtti. Getir firmasının alım yapacak kadrolardan genel nitelikler ve iş tanımı haberimiz üzerinde verilmiştir.

    MOTO KURYE ALIMI

    Moto kurye kadrolarına da yüksek maaşlı personel alımları yapılıyor. Ancak bu ilanlar sahibinden ve diğer çeşitli iş ilanları sayfasından yayımlanmaktadır. Sahibinden de yayımlanan ilanlardan biri şu şekilde:

    https://www.sahibinden.com/restoran-ve-konaklama-moto-kurye-is-ilanlari/ankara?a103559=1137651&a103538=1137519&pagingSize=50

    İlanlara yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İlanlar şu şekilde:

    Kiralama Yöneticisi

    Perakende, FMCG, E-Ticaret alanlarından en az birinde minimum 5 yıl mağaza kiralama ve anahtar teslim süreç yönetim deneyimine sahip olmak
    Tercihen inşaat teknik bilgisine sahip olmak
    Güçlü iletişim ve ikna becerisine sahip olmak
    Şehir dışı iş seyahatlerine açık olmak
    Belediye ve kamu ilişkilerinde deneyim sahibi olmak
    Bayi İlişkileri Uzmanı

    - Bayi yönetimi kavramına hakim olmalısın. Geçmişte bayi yönetimi deneyimin olmalı.
    - Bir üniversite diploman olmalı.
    - Söylememize gerek var mı bilemedik ama gerçekten güçlü iletişim yeteneklerin olmalı.
    - Bu iş şehir dışı seyahatleri içeriyor (malum büyüyoruz). Bu senin için bir problem yaratmamalı, konuya dair hevesli olmalısın.
    - Tuttuğunu koparan biri olmalısın.

        Konstrüktör Ressam

        Otomotiv şirketlerinde gövde tasarım tecrübesi olan
        Otomotiv Öğretmenliği, Konstrüksiyon Meslek Yüksek Okulu veya Mühendislik eğitimi alan
        Alanında minimum 3-5 yıl deneyimli
        İlgili bilgisayar destekli çizim programlarını kullanabilen (CATIA, vb.)
        Sahada çalışmaya istekli, öğrenmeye ve yeniliklere açık
        Hızlı değişimlere ayak uydurabilen ve zaman yönetimi konusunda başarılı
        Sorunlara yenilikçi çözümler üretebilen
        Dinamik ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilen
        Müşteri Hizmetleri Operasyon Yöneticisi

        - Üniversite diploması
        - Ufak tefek sorunlar her zaman yaşanır, sorun değil çözüm odaklı biri olmalısın
        - En az 3 yıl ekip yönetmiş olmalısın
        - İnsanları ve onları koordine etmeyi gerçekten sevmelisin
        - Tekdüzeliği sevmiyor olmalısın, vardiyalı sistem senlik olmalı
        - Tuttuğunu koparan, hünerli biri yapıya sahip olmalısın

        Filo Yöneticisi / Yönetmeni

        - İyi derecede planlama ve yönetim becerisi
        - İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlık
        - Departmanlar arası kuvvetli iletişim kurma
        - Analitik ve detaycı bir yaklaşım
        - Çok iyi seviyede Microsoft Excel bilgisi

        Muhasebe Uzmanı

        · Genel muhasebe süreçlerinde deneyimli
        · Vergi ve SGK mevzuatlarına hakim
        · Raporlama becerilerine sahip
        · Excel ve SAPprogramlarını kullanabilen
        · Kendini sürekli geliştirmeye meraklı
        · Yasal mevzuat ve tek düzen hesap planına vakıf

        Bayi Yöneticisi

        En az lisans mezunu olmak
        E-Ticaret, FMCG, Perakende, veya Gıda sektörlerinden en az birinde minimum 4 yıl bayi yönetim deneyimine sahip olmak
        Dinamik iş koşullarında hızlı aksiyon alıp kalıcı ve teknolojik çözümler üretebilmek
        Verimliliği artırabilmek için süreçleri rakamlarla yönetebilmek
        Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek ve gerektiğinde şehir dışı seyahatlerine açık olmak
        Tercihen mavi yaka personel yönetim tecrübesine sahip olmak
        MS-Office programlarına hakim olmak
        Sürüş Güvenliği Uzmanı

        Aktif araç kullanımı engeli olmayan

        En az 2 yıl motorlu kurye ya da restoran/mağaza mavi yaka ekip yönetimi yapmış, tercihen A sınıfı ehliyet sahibi aktif motosiklet kullanıcısı
        Rakamlarla arası iyi, iletişim becerisi yüksek
        Ms-Office programlarına hakim olan
        Dinamik iş koşullarında hızlı aksiyon alıp kalıcı çözümler üretebilen
        Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek ve gerektiğinde şehir dışı seyahatlerine açık olan
        En az lise mezunu

        Yukarıdaki ilanlara başvurular aşağıdaki sayfadan alınıyor:

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=76207&hc=T

        KAYNAK: Kamubülteni
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