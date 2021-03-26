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    • 26.03.2021 10:57
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    • 26.03.2021 10:58
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    29 akademisyen alımı yapacak! Detaylar belli oldu

    'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 29 akademisyen alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 akademisyen alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademisyenlerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte Atatürk Üniversitesi akademik personel alım ilanı için istenen belgeler:
    Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Ayrıca, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alımı yapacak! Detaylar belli oldu