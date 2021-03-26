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    • 26.03.2021 13:54
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    • 26.03.2021 13:54
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    ilanları! Sözleşmeli sağlık personeli alımı (güncel) duyurular!

    Başkan Erdoğan, Kabine Buluşması sonrası bir çok kişiyi ilgilendiren çok ehemmiyetli açıklamalarda bulunmuş ve son zamanlarda rakamı çoğalan üniversite sağlık kurumlarının önemine değinmişti. Özellikle sıkıntılı pandemi yarıyılında kritik bir rol üstlenen üniversite sağlık kurumları için sağlık personeli alımları yapılıyor. Üniversitelerin kontratlı sağlık personeli hemşire, eczacı, sıhhat teknikeri duyurularını, hemşire ücreti ve son gelişmeleri haberimizde yer alıyor. İşte ilanları ve sözleşmeli sağlık personeli alımı (güncel) duyuruları...

    takvim.com.tr
    2021 yılı üniversite hastaneleri personel alımı başvuru şartları ilanları!

    Herkesi esir eden Pandemi döneminde önemleri, kıymetleri bir kez daha anlaşılan sağlık personeli alımları üniversite hastaneleri bünyesinde de devam ediyor. Üniversitelerde görev, vazife alacak sağlık personeli alımı ilanları için rektörlükler dönem dönem ilan yayınlıyorlar. Hemşire ve diğer kadro, branşlarda sözleşmeli sağlık personeli ilanlarına, başvuru tarihlerine, kura yer ve tarihlerine, Üniversite hastaneleri maaşları, yeni gelişmelere (güncel olarak) haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2021 yılı üniversite hastaneleri personel alımı başvuru şartları ilanları ve sözleşmeli sağlık personeli alımı (güncel) duyuruları...


    Başvurusu Devam Eden Sağlık Personeli Alımları

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

    Farabi Hastanesi Başhekimliği yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim"2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. Hemşire, sağlık teknikeri, Röntgen Teknisyeni alımı için başvurular 05.04.2021 – 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. İlan için TIKLAYINIZ

    Atatürk Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alım İlanı

    Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapıyor. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Başvurular Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. İlan için TIKLAYINIZ

    Trakya Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü, Terör Mağduru İşçi Alım İlanı

    Trakya Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında İş-Kur üzerinden Engelli ve Eski Hükümlü veya Terör Mağduru Kontenjanında kura usulü ile ''Sürekli İşçi" alınacaktır. Beden İşçisi (Temizlik)/(Engelli), Beden İşçisi (Temizlik)/(Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) Şartları uyan adaylar, 24.03.2021-29.03.2021 tarihleri arasında başvurularını www.iskur.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.

    Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Personeli Avukat Alım İlanı

    2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Hemşire, sağlık personeli, sağlık teknikeri, avukat alımları için Başvuru Başlangıç : 22.03.2021 (Mesai Başlangıcı) Başvuru Bitiş : 05.04.2021 (Mesai Bitimi) ne kadar.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alım İlanı

        Necmettin Erbakan Üniversitesi hizmet birimlerinde çalışmak üzere İşçi (temizlik işçisi, Güvenlik görevlisi) İş-Kur üzerinden 11 adet sürekli işçi alınacaktır. Başvurular 22/03/2021 – 26/03/2021 tarihleri arasında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alım İlanı

        "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Önlisans mezunu Tekniker alımı başvuruları( 22 Mart ) Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek.

        Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

        Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak alınacak istihdam için Tam Zamanlı çalışacak ve Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Başvurular (20 Mart) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alım İlanı

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 4 (dört) adet sözleşmeli personel (TEKNİKER, TEKNİSYEN) alınacaktır. Üniversite hastanelerine Sözleşmeli personel alımı başvuruları Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren (20 Mart) 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşire Alım İlanı

        Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire alımı başvuruları 19 Mart 2021 tarihinde (bugün) başladı. Hemşire alımı başvurular 15 gün yani 3 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. İlan için TIKLAYINIZ.

        Marmara Üniversitesi Personel Alım İlanı: Marmara Üniversitesi Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

        Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

        Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere belirtilen pozisyonlara 31 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Hemşire, eczacı, sağlık teknikeri, ebe alımları için başvurular ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten (15 Mart) itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine posta yolu ile yapacaklardır.

            Gazi Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı

            Gazi Üniversitesi Birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Elektrikçi (Genel), Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Makine Bakım Onarımcısı, Hastane Hizmetlisi (Kadın), ortaöğretim mezunu, sözlü ve kura ile yapılacak alım için başvuru tarihleri 15.03.2021 – 19.03.2021 arasında. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 05.04.2021 tarihinde saat 10:00'da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

            Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

            Üniversite Hastanesi 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 6 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır. KPSS/P93 puanı ile Hemşirelik lisans programından, Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun adaylardan hemşire, sağlık teknikeri, Diğer Sağlık Personeli alımları için başvurular 15.03.2021 – 29.03.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

            Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alım ilanı

            Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. 5 adet Önlisans, Ortaöğretim tekniker, teknisyen alımları için başvurular, 09 Mart 2021- 23 Mart 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

            Kocaeli Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

            Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.) sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Hemşire, laborant, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personeli alımları için başvurular 8 Mart itibari ile 15 gün içinde başvuru kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak yapılacak. Adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

            Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel İptal İlanı

            Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanımızda yer alan; 5 kadro nolu 1 adet sağlık teknikeri alımı iptal edilmiştir.

            Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

            2021 Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacak. Laborant, hemşire, sağlık teknikeri, eczacı, sağlık personeli alımları için başvuru tarihi 05.03.2021 tarihi itibari ile 15 gündür.

            İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli İşçi Alım İlanı

            Başvuru yapacak adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Kura çekimi 11/03/2021 Perşembe günü saat 9:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No: 7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır.

            Mersin Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı

            Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Başvuru tarihi 03.03.2021 Son Başvuru Tarihi 07.03.2021 Kura tarihi: 12.03.2021 tarihinde saat 10:30'da.

                Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alım İlanı

                Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık, Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak hemşire olma sartları arasında. İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59'a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

                Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

                Sağlık Teknikeri, Eczane Teknikeri, Radyoloji Teknikeri, Patoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Radyoloji Teknikeri alımı için başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

                Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)

                Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/02/2021 – 26/02/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yaptılar. Başvuru sonuçları merakla beklenmekte.

                Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (Sağlık Teknikeri): Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden (12 Şubat) itibaren elektronik ortamda, üniversite web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapıldı. Başvuru sonuçları için süreç devam ediyor.

                Üniversite Hastaneleri Maaşları Ne Kadar?

                Hemşire maaşı:

                *2021 yılında 5/1 hemşire maaşı 5.465 liradan 5.868 liraya yükseldi. Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli hemşirelerin maaşları ise ortalama 2600 TL civarındadır. Araştırma hastanelerinde ya da devlet hastanelerinde çalışan sözleşmeli hemşirelerin maaşı 4000 TL civarındadır.

                Sağlık Teknikeri Maaşı:

                *Ödemesi yapılan maaşları yaklaşık 5000 TL kadar olmaktadır. Ayrıca ek ödemeler ve mesailer ile alınacak ücretler mevcuttur. Kamuda ücretler nöbet ve görev yoğunluğuna, kıdemine göre değişmektedir.
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