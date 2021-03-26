Herkesi esir eden Pandemi döneminde önemleri, kıymetleri bir kez daha anlaşılan sağlık personeli alımları üniversite hastaneleri bünyesinde de devam ediyor. Üniversitelerde görev, vazife alacak sağlık personeli alımı ilanları için rektörlükler dönem dönem ilan yayınlıyorlar. Hemşire ve diğer kadro, branşlarda sözleşmeli sağlık personeli ilanlarına, başvuru tarihlerine, kura yer ve tarihlerine, Üniversite hastaneleri maaşları, yeni gelişmelere (güncel olarak) haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2021 yılı üniversite hastaneleri personel alımı başvuru şartları ilanları ve sözleşmeli sağlık personeli alımı (güncel) duyuruları...
Başvurusu Devam Eden Sağlık Personeli Alımları
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Farabi Hastanesi Başhekimliği yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim"2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. Hemşire, sağlık teknikeri, Röntgen Teknisyeni alımı için başvurular 05.04.2021 – 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. İlan için TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapıyor. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Başvurular Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. İlan için TIKLAYINIZ
Trakya Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü, Terör Mağduru İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında İş-Kur üzerinden Engelli ve Eski Hükümlü veya Terör Mağduru Kontenjanında kura usulü ile ''Sürekli İşçi" alınacaktır. Beden İşçisi (Temizlik)/(Engelli), Beden İşçisi (Temizlik)/(Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) Şartları uyan adaylar, 24.03.2021-29.03.2021 tarihleri arasında başvurularını www.iskur.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Personeli Avukat Alım İlanı
2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Hemşire, sağlık personeli, sağlık teknikeri, avukat alımları için Başvuru Başlangıç : 22.03.2021 (Mesai Başlangıcı) Başvuru Bitiş : 05.04.2021 (Mesai Bitimi) ne kadar.