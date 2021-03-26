

Başvurusu Devam Eden Sağlık Personeli Alımları

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Farabi Hastanesi Başhekimliği yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim"2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. Hemşire, sağlık teknikeri, Röntgen Teknisyeni alımı için başvurular 05.04.2021 – 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. İlan için TIKLAYINIZ

Atatürk Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapıyor. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Başvurular Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. İlan için TIKLAYINIZ