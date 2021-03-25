Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."