Belediyeler Personel Alımı ilanlarını yayımladılar. KPSS Şartı olmaksızın 17 Belediye 51 farklı kadroda yüzlerce personel alacak. İşte ilanlar ve kadrolar. Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
ALIM YAPACAK BELEDİYELER:
Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 24.03.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021
Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021
Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 24.03.2021
Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Sur Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 24.03.2021
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021