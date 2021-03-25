İŞKUR işsizliği azaltmak ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için "İş başı eğitim" sistemini getirdi. İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor. İşte İş Başı Eğitim ile ilgili tüm ayrıntılar.. İŞKUR tarafından başlatılan işbaşı eğitimin süresi en az 3 ay en fazla 12 ay veya azami 320 fiili gün olarak belirlenmiş. Ve bu süre içerisinde haftada en fazla 45 saat çalışılabiliyor. Bu da haftanın 5 günü 9 saate karşılık geliyor. Bazı işletmelerde Cumartesi de mesai olduğundan bu süre 7,5 saat oluyor.
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İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.