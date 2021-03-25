Belediyelere en az 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 4500 TL maaşla yapılan belediye memuru alımında başvuru bilgileri sayfamızda yer alıyor. Bu anlamda KPSS şartı olmadan ve sınavsız alımlar izleniyor. Başvurular sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvuru edilen kısmın ferdin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir kısma başvuruda bulunulması pozitif bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. İşte 4.500 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları...
ALIM YAPILAN KADROLAR
İlanlara baktığımızda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı görüldü:
Zabıta memuru
İtfaiye eri
Memur,
Tahsildar
Sosyal çalışmacı
Sosyal hizmetler uzmanı
İŞTE BELEDİYE ALIM İLANLARI
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021
Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021
Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021
Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 26.03.2021
Siirt Belediyesi Turz. Gayrimenkul Ener. Üre. San. Tic. A.Ş. 26.03.2021
Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021
Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 30.03.2021
Adana İmamoğlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.03.2021