İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bünyesinde farklı bölümlerde ve kadrolarda istihdam yapılacak. 163 personel alımının yapılacağını duyan vatandaşları detayları merak ederek araştırır oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İBB kadrolarına göre alım yapacağı şartları da belirledi, haberimizin içeriğinden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER) 49 personel
1 diyetisyen
37 hasta ve yaşlı bakımı elemanı
2 destek hizmetleri
6 hemşire
1 büro işçisi
2 hizmetli
İSPER PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ AŞ. (İSFALT) 2 personel
Şoför - 1
Büro Personeli - 1
HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ 8 personel
Elektrik Bakım Personeli - 1
Mekanik Bakım Personeli - 3
Yardımcı İşletmeler - 4
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER) ENGELLİ VE NORMAL PERSONEL ALIMI 104
Aşçı yardımcısı - 25
Büro İşçisi - 7
İletişim - Dağıtım ve Arşiv Elemanı - 1