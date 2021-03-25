İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bünyesinde farklı bölümlerde ve kadrolarda istihdam yapılacak. 163 personel alımının yapılacağını duyan vatandaşları detayları merak ederek araştırır oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İBB kadrolarına göre alım yapacağı şartları da belirledi, haberimizin içeriğinden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.