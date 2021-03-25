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    • Memurlar
    • 25.03.2021 11:21
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    • 25.03.2021 11:21
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    yapacak! !

    İş arayışında olan ve belediyede kariyer hedefleyen vatandaşları sevindiren bir haber geldi, yapacak. Hangi kadrolara kaç kişi istihdam edileceği, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Bir yandan da gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işçi ve personel alım ilanı İŞKUR üzerinden yayınlandı, başvurular da İŞKUR üzerinden alınıyor. İşte İBB personel alımına ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    İBB 163 personel alımı yapacak!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bünyesinde farklı bölümlerde ve kadrolarda istihdam yapılacak. 163 personel alımının yapılacağını duyan vatandaşları detayları merak ederek araştırır oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İBB kadrolarına göre alım yapacağı şartları da belirledi, haberimizin içeriğinden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER) 49 personel

    1 diyetisyen
    37 hasta ve yaşlı bakımı elemanı
    2 destek hizmetleri
    6 hemşire
    1 büro işçisi
    2 hizmetli

    İSPER PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYIN

    İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ AŞ. (İSFALT) 2 personel

    Şoför - 1
    Büro Personeli - 1

    HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ 8 personel

    Elektrik Bakım Personeli - 1
    Mekanik Bakım Personeli - 3
    Yardımcı İşletmeler - 4

    İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER) ENGELLİ VE NORMAL PERSONEL ALIMI 104

    Aşçı yardımcısı - 25
    Büro İşçisi - 7
    İletişim - Dağıtım ve Arşiv Elemanı - 1

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı - Engelli - 1
        Destek personeli - 3
        Halkla ilişkiler görevlisi - 1
        Halkla İlişkiler Tanıtım ve meslek elemanı - 9
        Müzisyen (Engelli) - 2
        Okul Öncesi Öğretmeni - 43
        Psikolojik danışman - 4
        Sosyal Hizmet Uzmanı- 2
        Web ve çoklu ortam geliştiricisi ve sorumlusu (Engelli) - 1
        Psikolog - 3
        Destek personeli - 2
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        Haberler Memurlar İBB 163 personel alımı yapacak! İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartları!