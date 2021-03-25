Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınladı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 17 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için istenen belgeler:

1) Islak İmzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)

2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) (Adaylar tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste düzenlenecektir.)

3) Diplomaların e-Devlet çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nda onaylatabileceklerdir.)

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - Devletten alınan adli sicil kaydı.

6) Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent kadroları için 4 (dört) adet USB Bellek. (Lütfen güveliğiniz için USB belleğinizi değiştirilmeye karşı şifreleyiniz.)

USB İçerikleri;

- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

- Özgeçmiş

- Aday Etkinlik Puan Listesi'nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı.

- Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

- Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların "Aslı Gibidir" yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgeleri)

- Bilimsel Çalışmalar

- İlan Metni

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