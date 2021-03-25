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    • 26.03.2021 09:21
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    17 KPSS şartı olmadan 50'den fazla kadro ile yüzlerce personel alacak! İşte kurum dışı ilanları ve başvuru şartları

    ler Personel Alımı ilanlarını yayımladılar. KPSS Şartı olmaksızın 17 Belediye 51 farklı kadroda yüzlerce personel alacak. İşte ilanlar ve kadrolar. Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.

    takvim.com.tr
    KPSS şartı olmadan 17 belediye 50'den fazla kadro ile yüzlerce personel alacak!

    Belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanları için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Bu yönde ilanlar İŞKUR resmi internet adresinin Kurum dışı ilanları kısmında yayımlandı. Bu yönde Belediye alımları 50 farklı kadro için yapılacak. Peki söz konusu olan alım yapacak belediyeler hangileri? Hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.

    ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

    Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 24.03.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021

    Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021

    Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 24.03.2021

    Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021

    Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021

    Diyarbakır Sur Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021

    Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021

    İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 24.03.2021

    Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021

        Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021

        Bilecik Dodurga Beld. Pers. Ltd. Şti. 24.03.2021

        Tekirdağ Süleymanpaşa Beld. Pers. A.Ş. 27.03.2021

        Karabük Safranbolu Beld. Pers. Ltd. Şti. 25.03.2021

        Kırklareli Pınarhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 25.03.2021

        HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

        Söz konusu olan 17 belediye bünyesine,İşyeri Hekimi,
        İşçi,
        Şoför,
        Büro Elemanı,
        Süt İşleme Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Oto Bakım Ustası,
        Bilgisayar Teknikeri,
        Özel Güvenlik Görevlisi ( 5 i Silahlı ),
        Bilgisayar Veya Yazılım Mühendisi,
        Asfalt Plent Operatörü,
        Finişer ( Asfalt serim ) Operatörü,
        İnşaat Teknikeri,
        Satın Alma ve Ambar Personeli,
        Asfalt İşçisi,
        Şehir Plancısı,
        Çevre Mühendisi,
        İnşaat Mühendisi,
        Kaldırım, Bordür, Taş usta yardımcısı,
        Kaldırım, Bordür, tas Ustası,
        harita Mühendisi,
        Mekanik ustası,
        İş Makinası Elektrik ustası,
        Elektrik Ustası,
        harita Teknikeri,
        Şoför ( Silindir ),
        Treyler Operatörü,
        Şoför Vidanjör,
        Su Tesisat Ustası,
        Paletli Kepçe Operatörü,
        Kazıcı Yükleyici Operatörü,
        Kaynakçı,
        Güvenlik Görevlisi,
        Elektrikçi,
        Beden İşçisi,
        Temizlik Görevlisi,
        Aşçı Yardımcısı,
        Bulaşıkçı,
        Beden İşçisi,
        Büro İşçisi,
        Kasiyer,
        Garson,
        Silahlı Güvenlik Görevlisi,
        Mutfak Görevlisi - Yardımcı Mutfak Personeli,
        Muhasebe meslek Elemanı,
        Mutfak Şeyi,
        Elektrikçi,
        Barista,
        Mimar,
        Ağır Beden İşçisi,

        İLANLARIN DETAYLARI BURADA

        Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

        Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

        Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

        5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

        "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
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        Haberler Memurlar 17 belediye KPSS şartı olmadan 50'den fazla kadro ile yüzlerce personel alacak! İşte İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları