Belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanları için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Bu yönde ilanlar İŞKUR resmi internet adresinin Kurum dışı ilanları kısmında yayımlandı. Bu yönde Belediye alımları 50 farklı kadro için yapılacak. Peki söz konusu olan alım yapacak belediyeler hangileri? Hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
ALIM YAPACAK BELEDİYELER:
Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 24.03.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021
Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021
Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 24.03.2021
Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Sur Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 24.03.2021
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021