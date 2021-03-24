20 şehirde belediyelere 50 kadroda istihdam etmek üzere personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR
İŞKUR'daki ilanlarda alım yapılan kadrolara şu şekilde yer verildi:
Büro işçisi,
Yönetici Sekreteri,
Büro yönetim elemanı,
harita teknikeri,
inşaat mühendisi,
mimar,
raportör,
bilgisayar mühendisi,
inşaat mühendisi,
elektrikli araç sürücüsü,
yolcu hizmetleri uzman yardımcısı,
büro personeli,
güvenlik görevlisi,
çocuk gelişimi eğitimi elemanı,
temizlik elemanı,
komi,
garson,
işyeri hekimi.
Psikolog
Ağır beden işçisi,
servis elemanı,
otobüs şoförü,
Vardiya amiri,
yönetici sekreteri,
vasıfsız işçi,
tıbbi sekreter,
şoför,
süpürge işçisi,
sosyolog,
sağlık bakım teknisyeni,
bakbutaforcu,
odacı,
iklimlendirme teknikeri,
grafiker,
diyetisyen,
çağrı operatörü,
büro personeli,
hemşire,
makine mühendisi,
iş makinesi operatörü,
elektrik elektronik teknisyeni,
şehir plancısı,
otomotiv montajcısı,
Dalgıç,
Veteriner Hekim,
Doktor
Muhasebe Meslek Elemanı
Hizmetli
Araç tamir ustası
Süt işleme ustası.