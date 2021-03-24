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    • Memurlar
    • 24.03.2021 11:52
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    • 24.03.2021 11:52
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    Son dakika i: Onlarca belediyeye KPSS şartsız 900 personel ve başvurusu şartları ve kadrolar açıklandı

    İŞKUR personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda 24 Mart İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu anlamda farklı illerde belediyeler bünyesine KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda çok sayıda kadroya alım yapıldığı görüldü. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Son dakika haberleri: Onlarca belediyeye KPSS şartsız 900 personel ve memur alımı

    20 şehirde belediyelere 50 kadroda istihdam etmek üzere personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İŞKUR'daki ilanlarda alım yapılan kadrolara şu şekilde yer verildi:

    Büro işçisi,

    Yönetici Sekreteri,

    Büro yönetim elemanı,

    harita teknikeri,

    inşaat mühendisi,

    mimar,

    raportör,

    bilgisayar mühendisi,

    inşaat mühendisi,

    elektrikli araç sürücüsü,

    yolcu hizmetleri uzman yardımcısı,

    büro personeli,

    güvenlik görevlisi,

    çocuk gelişimi eğitimi elemanı,

    temizlik elemanı,

    komi,

    garson,

    işyeri hekimi.

    Psikolog

    Ağır beden işçisi,

    servis elemanı,

    otobüs şoförü,

    Vardiya amiri,

    yönetici sekreteri,

    vasıfsız işçi,

    tıbbi sekreter,

    şoför,

    süpürge işçisi,

    sosyolog,

    sağlık bakım teknisyeni,

    bakbutaforcu,

    odacı,

    iklimlendirme teknikeri,

    grafiker,

    diyetisyen,

    çağrı operatörü,

    büro personeli,

    hemşire,

    makine mühendisi,

    iş makinesi operatörü,

    elektrik elektronik teknisyeni,

    şehir plancısı,

    otomotiv montajcısı,

    Dalgıç,

    Veteriner Hekim,

    Doktor

    Muhasebe Meslek Elemanı

    Hizmetli

    Araç tamir ustası

    Süt işleme ustası.

        İLANLAR

        Başvurusu başlayan ilanlar şu şekilde:


        Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 24.03.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021

        Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021

        Isparta Uluborlu Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 24.03.2021

        Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021

        Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021

        Diyarbakır Sur Belediyesi Personel A. Ş. 24.03.2021

        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 24.03.2021

        İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 24.03.2021

        Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021

        Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021

        Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 26.03.2021

        Siirt Belediyesi Turz. Gayrimenkul Ener. Üre. San. Tic. A.Ş. 26.03.2021

        Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021

        DİĞER BELEDİYELER ALIM YAPACAK

        Bu ilanların yanı sıra diğer belediyeler de alım yapıyor. İlanlar için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ sayfasına gidebilirsiniz.

        İŞKUR PERSONEL ALIM LANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından yoksun olmamak,

        - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak.
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        Haberler Memurlar Son dakika haberleri: Onlarca belediyeye KPSS şartsız 900 personel ve memur alımı başvurusu şartları ve kadrolar açıklandı