Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 24.03.2021 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 23:51
    ABONE OL

    Başvuru için son 2 gün: üzerinden başladı! Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi...

    () aracılığıyla binlerce personel alım ilanı yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak, İŞKUR üzerinden yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilan kapsamında farklı branşlara toplamda 88 işçi alımı yapılacağı belirtildi. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan adaylara yayınlanan ilan ile başvuru detaylarına ilişkin merak edilen tüm detaylar belli oldu. İşte detayları...

    İŞKUR üzerinden KPSS şartsız sürekli işçi alımı!

    Başvuru için son 2 gün: İŞKUR üzerinden KPSS şartsız sürekli işçi alımı başladı! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilkokul mezunu işçi alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda farklı branşlara toplamda 88 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca ilan ile başvuru tarihi, boş kadrolar, başvuru şartları gibi merak edilen önemli detaylar belirtiliyor. Peki üniversite tarafından İŞKUR aracılığı ile alımı yapılacak olan işçi alımı başvuru şartları neler? İşte gerekli tüm detaylar...

    BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 22 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 26 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını İŞKUR üzerinde kolayca halledebilecek.

    Ayrıca Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı başvurusu için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giderek İşyeri Unvanı kısmına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yazarak arama yapmanız yeterli olacaktır. Akabinde belirtilen ilanlardan birine giriş yaparak şartları karşılamanız halinde online başvurunuzu yapabilirsiniz.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yayınlan ilan ile boş kadro ve kontenjan sayıları tüm adaylara detayları ile açıklandı. İşte kadrolar;

        54 Güvenlik Görevlisi,

        21 Temizlik Görevlisi,

        7 Engelli Temizlik Görevlisi,

        6 Bakım-onarım hizmetleri personeli,

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

        2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

        3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        4. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar Başvuru için son 2 gün: İŞKUR üzerinden KPSS şartsız sürekli işçi alımı başladı! Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi...