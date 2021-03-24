Başvuru için son 2 gün: İŞKUR üzerinden KPSS şartsız sürekli işçi alımı başladı! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilkokul mezunu işçi alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda farklı branşlara toplamda 88 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca ilan ile başvuru tarihi, boş kadrolar, başvuru şartları gibi merak edilen önemli detaylar belirtiliyor. Peki üniversite tarafından İŞKUR aracılığı ile alımı yapılacak olan işçi alımı başvuru şartları neler? İşte gerekli tüm detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 22 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 26 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını İŞKUR üzerinde kolayca halledebilecek.
Ayrıca Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı başvurusu için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giderek İşyeri Unvanı kısmına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yazarak arama yapmanız yeterli olacaktır. Akabinde belirtilen ilanlardan birine giriş yaparak şartları karşılamanız halinde online başvurunuzu yapabilirsiniz.