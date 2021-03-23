İŞKUR 23 Mart iş ilanları

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    • Memurlar
    • 23.03.2021 08:36
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    • 23.03.2021 08:36
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    23 Mart iş ilanları - Hastanelere en az lise mezunu hasta kabul, hasta danışmanı ve sekreter alımı başvuru şartları nedir?

    Özel hastanelere en az lise mezunu hasta kabul, hasta danışmanı ve sekreter alımı yapılıyor. Bir hayli şehirde bulunan bir hayli sağlık kurumuna, en az lise mezunu olan adaylar arasından hasta kabul personeli ve hasta danışmanı alımı yapılacağı açıklandı. ve bir iş duyurusu sayfasından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin sağlık kurumularda istihdam edileceği görüldü. İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    İnternette yayımlandı: İşte hastanelere sekreter alımı başvuru sayfası

    İŞKUR ve kariyer sayfasından art arda açıklamalar yapıldı. Yayımlanan duyurularda hasta kabul, hasta danışmanı ve sekreter kadrolarına personel alımı yapılacağı görüldü. İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.


    ÖZEL HASTANELERE

    İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda alınacak adaylar özel hastanelerde çalıştırılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

    - Yoğun çalışma temposunda, titizlikle çalışabilecek,

    - Ekip çalışmasına yatkın,

    - Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilme becerisine sahip,

    - MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen,

    - Takipçi, problemleri hızlı ve etkin çözebilme yeteneğine sahip.

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Güler yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim yeteneği güçlü,

    - Tempolu ve yoğun çalışma ortamına, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

    - Dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren,

        KARİYER İLANLARI BAŞVURU SAYFASI

        Kariyerde yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hasta%20kabul&pfji=2693174,2550844,2698195&fse=True

        İŞKUR 23 Mart iş ilanları

        İŞKUR 23 Mart iş ilanları

        İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor: İşte başvuru adımları:

        https://esube.iskur.gov.tr/

        Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu sayfada MESLEK yazan kısımda başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve ARA butonuına tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.
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