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    • Memurlar
    • 23.03.2021 09:05
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    • 23.03.2021 09:05
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    11 öğretim üyesi alıyor | Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları

    tarafından yayınlanan ilanla 'ne 11 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim üyelerine ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    Resmen açıklandı! Alım yapılacak...

    'ne 11 yeni öğretim üyesi alınacağı açıklandı.

    İlanda öğretim üyesi alımına ilişkin "Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir." denildi.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Fenerbahçe Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor | Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları