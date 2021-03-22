VGM kadrolu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü KPSS şartlı ve şartsız personel alımı şartları nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü duyuru yayınladı ve en az ilköğretim mezunu olan personel alımı yapacağını, bu kapsamda genel ve özel şartların neler olduğunu açıkladı. VGM kadrolu işçi alımından yararlanmak isteyen vatandaşların merak ettiği detayları haberimizde bulabilirsiniz.
VGM KADROLU İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?
İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
ÖZEL ŞARTLAR NELER?
Güvenlik görevlisi alımı özel şartları şu şekilde:
1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,
2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)