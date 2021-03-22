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    • Memurlar
    • 22.03.2021 12:18
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    • 22.03.2021 12:18
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Memur olma hayali kuran ve bu noktada iş ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar hakkındaki detayları merak ediyor. Peki hangi kadrolara alım yapılacak, hangileri için KPSS şartı gerekiyor, en az kaç puan alınmalı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) personel alımına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    VGM kadrolu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    VGM kadrolu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü KPSS şartlı ve şartsız personel alımı şartları nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü duyuru yayınladı ve en az ilköğretim mezunu olan personel alımı yapacağını, bu kapsamda genel ve özel şartların neler olduğunu açıkladı. VGM kadrolu işçi alımından yararlanmak isteyen vatandaşların merak ettiği detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    VGM KADROLU İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

    İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

    1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

    3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

    4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

    6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

    ÖZEL ŞARTLAR NELER?

    Güvenlik görevlisi alımı özel şartları şu şekilde:

    1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,
    2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

        3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
        4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
        5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)
        6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
        Temizlik görevlisi kadrosuna yapılan alımda özel şartlar şu şekilde:

        - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
        - İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

        - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
        - Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
        - Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).
        - Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,
        - Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
        - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
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