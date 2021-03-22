Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 22.03.2021 13:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 13:11
    ABONE OL

    Üsküdar Belediyesi'ne 45 zabıta alınacak! başvuru şartları nelerdir?

    başvuru şartları nelerdir? Üsküdar Belediyesi'ne alınacak 45 zabıtanın başvurları için şartlar ve detaylar belli oldu. KPSS puanına göre alınacak zabıtalar için taban puanlar açıklandı. Şartlara bakıldığında Üsküdar Belediyesi zabıta alımı KPSS taban puanı 70 puan olarak görülüyor. İşte, şartları!

    takvim.com.tr
    Üsküdar Belediyesi'ne 45 zabıta alınacak! Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nelerdir?

    Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? Üsküdar Belediyesi'ne alınacak zabıtaların başvuruları hakkında araştırma yapılıyor. Zabıta alımları için başvuru şartları, KPSS taban puanları, KPSS puan türleri belli oldu. Başvuru belgeleri Nisan ayında teslim edilecek. İşte, Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları!

    GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

    İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    a. Türk vatandaşı olmak.


    b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
    f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

        a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
        b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
        c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
        d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
        e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

        BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

        Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
        * Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 26.04.2021-30.04.2021 saat 17:00'ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


        * Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
        * Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar Üsküdar Belediyesi'ne 45 zabıta alınacak! Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nelerdir?