Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, avukat ve sağlık personeli kadrolarına 51 sözleşmeli personel alımı yapılacağının duyurulması ve ilan edilmesinin ardındna ayrıntılar merak konusu oldu. Binlerce kişi Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvurularının nereden ve nasıl yapıldığını, başvurularda gerekli belgelerin neler olduğunu merak ediyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. İşte Pamukkale Üniversitesi personel alımı detayları…
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Pamukkale Üniversitesi'nin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Başvurular https://pbs.pusula.pau.edu.tr/Basvuru/Basvuru.aspx adresinden yapılacak.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanun'unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.