KPSS şartsız 4.000 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir? 23 Mart İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!

23 Mart ile beraber kamu müessese ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden muhtelif belediyeler tarafından yayınlanan yeni bültenlerde değişik kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu yönde belediyeler ve son müracaat tarihleri haberimizde yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan ve belediyeler tarafından personel alımını içeren ilanlara başvuru yapmak isteyenler https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresinden ilgili belediye isimlerine göre başvuru şeklini ve diğer detayları görüntüleyerek başvuru yapabilmektedir.
22 Mart İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021