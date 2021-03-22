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    • Memurlar
    • 22.03.2021 11:48
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    • 22.03.2021 11:48
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    'un 3 ilçe belediyesine alımı yapılıyor! Kadrolu olarak ortalama en az 3.700 TL maaşla...

    olmak isteyen vatandaşlar belediyeler tarafından duyurulan ilanları anbean inceliyor. Belediyelerin kadrolarında görev alarak çalışmak isteyenler için son olarak Belediyesi 50, İstanbul Belediyesi 45, İstanbul Belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgileri ve istenen KPSS puanını öğrenmek isteyen adaylar konu hakkındaki araştırmalarını sıklaştırdı. İlanlar 'na ait ilan sitesi üzerinden duyuruldu. KPSS'ye katılım sağlayarak belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar ilanlar için başvuru yapabiliyor. İşte zabıta alımı ilanları...

    takvim.com.tr
    3 ilçe belediyesine zabıta memuru alımı yapılıyor!

    Son yapılan duyurulara göre, İstanbul'un 3 ilçe belediyesine zabıta alımı yapılıyor. Türkiye'nin pek çok il ve ilçe belediyesi belirli tarihler aralığında zabıta memuru alımı yapıyor ve ilanlar resmi internet siteleri üzerinden yayımlanıyor. Zabıta olma düşüncesi olan vatandaşlar ise duyurulan ilanları ve başvuru şartlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Belediyelere alınacak zabıta memurları ilanlarında ve diğer personel alımlarında adaylardan mutlaka KPSS puanı isteniyor. Son olarak İstanbul'da Şişli, Üsküdar ve Fatih Belediyeleri belediye zabıta memuru alımı ilanlarını duyurdu.

    İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 45 ZABITA MEMURU ALACAK

    Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

    BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

    Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

    İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    a. Türk vatandaşı olmak.

    b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

    d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

        a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

        b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

        e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

        İSTANBUL FATİH BELEDİYESİ 40 ZABITA MEMURU ALACAK

        Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

        BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

        Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

        1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

        İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

            2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

            a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

            b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

            çıkarılmış olmamak,

            c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

            d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

            İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALACAK

            İstanbul'un Şişli İlçesi Belediye Başkanlığı'na alınmak üzere 50 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak adaylar için istenen şartlar "Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak" olarak belirtildi.

            Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuracak adaylardan istenen belgeler de açıklandı.

            İşte Şişli Belediyesi zabıta alım ilanına başvuruda istenen belgeler
            1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.
            2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
            3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
            4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
            5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
            6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
            7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
            8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
            9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

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            Haberler Memurlar İstanbul'un 3 ilçe belediyesine zabıta alımı yapılıyor! Kadrolu olarak ortalama en az 3.700 TL maaşla...