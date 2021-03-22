Son yapılan duyurulara göre, İstanbul'un 3 ilçe belediyesine zabıta alımı yapılıyor. Türkiye'nin pek çok il ve ilçe belediyesi belirli tarihler aralığında zabıta memuru alımı yapıyor ve ilanlar resmi internet siteleri üzerinden yayımlanıyor. Zabıta olma düşüncesi olan vatandaşlar ise duyurulan ilanları ve başvuru şartlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Belediyelere alınacak zabıta memurları ilanlarında ve diğer personel alımlarında adaylardan mutlaka KPSS puanı isteniyor. Son olarak İstanbul'da Şişli, Üsküdar ve Fatih Belediyeleri belediye zabıta memuru alımı ilanlarını duyurdu.

İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 45 ZABITA MEMURU ALACAK

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.