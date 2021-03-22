İŞKUR tarafından Mart ayına özel büro memuru ve büro işçisi alımı ilanı yayınlandı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayınlanan ilana göre; Onlarca ilde KPSS şartsız ve sınavsız olmak üzere en az lise mezunu büro memuru alımı yapılıyor. Başvurular online olarak yapılacak olup, başvuru sayfası ve koşulları haberimizde… İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
Yüzlerce büro memuru ve büro işçisi alımı
Yüzlerce büro memuru ve büro işçisi alımı
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