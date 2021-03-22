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    • Memurlar
    • 22.03.2021 10:27
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    • 22.03.2021 10:27
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz korma memuru alacağını duyurmuş ve yoğun ilgi görmüştü. Başvuruların 12 Mart’ta tamamlandığı erişime açıldı mı? Sonuçlar nereden, nasıl sorgulanıyor? Adalet Bakanlığı’nın İnfaz Koruma Memuru (İKM) 2021 alımlarına ilişkin değerlendirmeleri sona erdi mi? İşte heyecanla bekleyen binlerce kişinin merak ettiği soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    İKM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    İKM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? CTE infaz koruma memuru sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Başvurularının 23 Şubat ve 12 Mart tarihlerinde alındığı CTE infaz koruma memuru sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı. Peki Adalet Bakanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi mi? 2021 İKM sonuçları için tarih verildi mi? İşte ayrıntılar…

    İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu.

    Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

    CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

    Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Kaynak: İKM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? CTE infaz koruma memuru alımı başvuru sonuç sorgulama

    -Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    -Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

        ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

        Adalet Bakanı Gül tarafından 22 Şubat'ta yapılan açıklamada 13 bin 202 personel alınacağı bildirildi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;

        3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi,

        700 sözleşmeli mübaşir,

        625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

        110 sözleşmeli şoför,

        25 sözleşmeli aşçı

        10 sözleşmeli işaret dili tercümanı

        olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.
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