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    • Memurlar
    • 22.03.2021 13:01
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    • 22.03.2021 13:01
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    yapacak! İşte istihdam yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı!

    Belediye bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar için sevindirici haber geldi. yapacak ve duyuru yayınlamasının ardından yüzbinlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi genel ve özel şartlar açıklandı, peki hangi kadrolara alım yapılacak? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor, gerekli belgeler neler? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi istihdam yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 423 işçi alımı yapacak!

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 423 işçi alımı özel ve genel şartları neler? İstihdam yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlar ve ilçe belediyeler en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak, peki KPSS şartı araştırılıyor mu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçi alımına dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

    DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlana başvurular 22 Mart 2021 günü başlayacak. Başvuruların Diyarbakır Belediyesi iş başvuru sayfası üzerinden alınacağına yer verildi. Başvuru sayfası: isbasvuru.diyarbakir.bel.tr

    İSTİHDAM YAPILACAK KADROLAR

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 56 personel,
    Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ'ye 87 personel,
    Kayapınar Belediyesi'ne 130 personel,
    Yenişehir Belediyesi'ne 100 personel,
    Su Belediyesi'ne 50 personel,

    GENEL ŞARTLAR

    1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
    2-Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
    3-Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
    dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
    karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel saldırı veya çocuğun
    cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
    hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçundan mahkûm olmamak.
    4-Kamu haklarından mahrum olmamak.
    5-Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf Askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa
    geçirilmiş olmak.
    6-Diyarbakır merkez ilçelerde (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) son bir yıl ikamet ediyor olmak.

        ÖZEL ŞARTLAR

        1-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.
        2-Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak veya Kalfalık, Ustalık veya MYK Belgesi sahibi
        olmak
        3-BMC ve Mercedes teknik eğitimi aldığını belgeleriyle sunmak.
        4-Başvuru tarihi itibariyle yaş aralığı 24.03.2000/25.03.1981 tarihleri arasında olmak
        5-Beden ve kas gücü gerektirecek İşleri yapabilecek erkek adayların başvuruları kabul edilecektir
        Not: Başvuru yapan adaylar Saha alanında yeterlilik testine tabi tutulacaktır

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        1-Kimlik fotokopisi
        2-Fotoğraf (3 Adet)
        3-Adli sicil kaydı ve Askerlik belgesi
        4-Aile tablosu
        5- ilkokul veya ilköğretim Öğrenim Belgesi
        6-Sağlık raporu
        Not: Başvurusu kabul edilen adaylardan istenecektir
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        Haberler Memurlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 423 işçi alımı yapacak! İşte istihdam yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı!