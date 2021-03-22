GENEL ŞARTLAR



1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan

dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine

karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel saldırı veya çocuğun

cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçundan mahkûm olmamak.

4-Kamu haklarından mahrum olmamak.

5-Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf Askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa

geçirilmiş olmak.

6-Diyarbakır merkez ilçelerde (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) son bir yıl ikamet ediyor olmak.



