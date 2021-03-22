Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 423 işçi alımı özel ve genel şartları neler? İstihdam yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlar ve ilçe belediyeler en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak, peki KPSS şartı araştırılıyor mu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçi alımına dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlana başvurular 22 Mart 2021 günü başlayacak. Başvuruların Diyarbakır Belediyesi iş başvuru sayfası üzerinden alınacağına yer verildi. Başvuru sayfası: isbasvuru.diyarbakir.bel.tr
İSTİHDAM YAPILACAK KADROLAR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 56 personel,
Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ'ye 87 personel,
Kayapınar Belediyesi'ne 130 personel,
Yenişehir Belediyesi'ne 100 personel,
Su Belediyesi'ne 50 personel,
GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
3-Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel saldırı veya çocuğun
cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçundan mahkûm olmamak.
4-Kamu haklarından mahrum olmamak.
5-Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf Askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
6-Diyarbakır merkez ilçelerde (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) son bir yıl ikamet ediyor olmak.