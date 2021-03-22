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    • Memurlar
    • 22.03.2021 10:08
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    • 22.03.2021 10:08
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    Devlet kurumlarına KPSS şartsız yüzlerce, KPSS 40-50 şartı ile personel alımı başvuru şartları nedir? İşte memur alım kadroları

    Kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunlarından personel alımları bugün başladı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı istenmeden ve 40-50-60 KPSS şartı ile yapılan personel alımında başvuru detayları sayfamızda yer alıyor. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir.

    takvim.com.tr
    Devlet kurumlarına KPSS şartsız yüzlerce, KPSS 40-50 şartı ile personel alımı...

    Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine KPSS puan şartı aranmadan 845, KPSS 40-50 puan şartı ile 360 olmak üzere toplamda 1206 personel alımı yapılıyor. İlanlara başvurular bugün alınmaya başladı. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adayların en az 60 KPSS puanı almış olma şartı aranırken, ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

    BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI

    Bugün yayımlanan duyurular için başvurular başladı. İşte başvurusu bugün başlayan kamu ilanlarının ayrı ayrı ilan detayları:

    İpekyolu Belediyesi 60 KPSS ile 30 zabıta alımı TIKLAYIN

    Diyarbakır Belediyesi KPSS'SİZ 423 işçi alımı için TIKLAYIN

    Çaykur KPSS'SİZ VE 60 KPSS İLE 500 işçi alımı için TIKLAYIN

    Necmettin Erbakan Üniversitesi KPSS'SİZ 11 işçi alımı

    VGM KPSS'SİZ VE 70 KPSS İLE 103 personel alımı

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi KPSS'SİZ 88 işçi alımı

    Pamukkale Üniversitesi KPSS 40-50 şartı ile 51 personel alımı

        DİĞER PERSONEL VE MEMUR ALIMLARI

        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

        2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALACAK

        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

        14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

        51 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        1 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

        11 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

        4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ

        2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

        ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        500 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

        HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

        20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK

        FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        40 MEMUR ALACAK

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ

        4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

        2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

        ÇAT (TOKAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        7 MEMUR ALACAK

        'Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama'

        İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

        • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

        • Çalışma yeri bilginizi girin.

        • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

        • İşyeri seçin.

        • Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

        • İşyeri unvanını girin.

        • Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

        Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.
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        Haberler Memurlar Devlet kurumlarına KPSS şartsız yüzlerce, KPSS 40-50 şartı ile personel alımı başvuru şartları nedir? İşte memur alım kadroları