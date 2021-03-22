Devlet kurumlarına KPSS şartsız yüzlerce, KPSS 40-50 şartı ile personel alımı başvuru şartları nedir? İşte memur alım kadroları

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine KPSS puan şartı aranmadan 845, KPSS 40-50 puan şartı ile 360 olmak üzere toplamda 1206 personel alımı yapılıyor. İlanlara başvurular bugün alınmaya başladı. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adayların en az 60 KPSS puanı almış olma şartı aranırken, ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.
BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI
Bugün yayımlanan duyurular için başvurular başladı. İşte başvurusu bugün başlayan kamu ilanlarının ayrı ayrı ilan detayları:
İpekyolu Belediyesi 60 KPSS ile 30 zabıta alımı TIKLAYIN
Diyarbakır Belediyesi KPSS'SİZ 423 işçi alımı için TIKLAYIN
Çaykur KPSS'SİZ VE 60 KPSS İLE 500 işçi alımı için TIKLAYIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi KPSS'SİZ 11 işçi alımı
VGM KPSS'SİZ VE 70 KPSS İLE 103 personel alımı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi KPSS'SİZ 88 işçi alımı
Pamukkale Üniversitesi KPSS 40-50 şartı ile 51 personel alımı