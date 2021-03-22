Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çaykur'a yapılacak personel alımında adaylarda aranan şartlar da belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruya ilişkin bilgilere de yer verildi.

İşte Çaykur personel alım ilanı başvurusuyla ilgili detaylar:

Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır.

İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının;

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

2- 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,



İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

18- 50 yaş aralığında,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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