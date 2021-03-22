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    • Memurlar
    • 22.03.2021 13:09
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    • 22.03.2021 13:09
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    22 Mart İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu! KPSS şartsız 4.000 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir?

    22 Mart ile beraber kamu müessese ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden muhtelif belediyeler tarafından yayınlanan yeni bültenlerde değişik kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu yönde belediyeler ve son müracaat tarihleri haberimizde yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan ve belediyeler tarafından personel alımını içeren ilanlara başvuru yapmak isteyenler https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresinden ilgili belediye isimlerine göre başvuru şeklini ve diğer detayları görüntüleyerek başvuru yapabilmektedir.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız 4.000 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR üzerinden KPSS şartsız değişik kadrolarda çeşitli belediyeler personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar İŞKUR sitesi üzerinden yapılacaktır. İşte başvuru detayları. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir.

    22 Mart İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!

    Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

    Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

    Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021

    Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

        İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

        Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı 02.04.2021

        Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 30.04.2021

        İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021

        Tokat Çat Belediyesi Memur Alım İlanı 26.04.2021

        Yalova Termal Belediyesi Memur Alım İlanı 23.04.2021

        İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?

        Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

            Belediyelerde İşe girmenin Yolları

            Belediyeler, yerel yönetimin en büyük idari mercisidir. Bir ilçeyi veya ili yönetme işi belediyelere aittir. Bu nedenle koca bir ilçenin ya da ilin yönetimini sağlamak, o bölgelere hizmet götürmek için de onlarca birimde iş üretilmektedir. Ve her iş kolu da insanların istihdam edilmesi, çalıştırılması anlamına gelir. Belediyelerde personellerin çalışma şekli 3'e ayrılır. İşçi, sözleşmeli personel ve memur. Belediyede işe girmek için bu 3 yoldan en az birinin denenmesi gerekir. Belediyede işe alımlar ise ağırlıklı olarak sözleşmeli personel üzerinden yapılmaktadır.

            Belediyede İşe Girebilmek için Hangi Şartlar Aranır?

            Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı tüm sosyal haklar ve hatta ne kadar süre ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler için geçerlidir) gibi maddeler, senede bir defa karara bağlanır. Bu nedenle işçi ve sözleşmeli personel alımı için ilgili takvimi kaçırmamak, zamanında eksiksiz bir şekilde başvuruların yapılması gerekir.

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            Haberler Memurlar 22 Mart İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu! KPSS şartsız 4.000 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir?