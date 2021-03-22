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    • Memurlar
    • 22.03.2021 13:23
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    • 22.03.2021 13:23
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    18-56 yaş şartı ile 3.500 TL maaşla üzerinden nedir? SGK primi de ödeniyor

    personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Vatandaşlar her gün iş ilanlarını yakından takip ediyor. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Bu anlamda 3.500 TL maaşla 18-56 yaş şartı ile oldukça merak ediliyor. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

    takvim.com.tr
    18-56 yaş şartı ile 3.500 TL maaşla İŞKUR üzerinden personel alımı

    İŞKUR üzerinden farklı şehirlere personel alımı yapılacak. Yapılacak personel alımlarına başvuru yapacak adayların müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

    18-56 yaş şartı ile 3.500 TL maaşla İŞKUR üzerinden personel alımı

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

    Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?

    İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

        - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        - 15 yaşını tamamlamış olmak,

        - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

        - Emekli olmamak,

        - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,

        - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

        - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

        - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

        - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

        22 Mart İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!

        Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

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        Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

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        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

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        Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı 02.04.2021

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        İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 30.04.2021

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        Yalova Termal Belediyesi Memur Alım İlanı 23.04.2021
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        Haberler Memurlar 18-56 yaş şartı ile 3.500 TL maaşla İŞKUR üzerinden personel alımı başvuru şartları nedir? SGK primi de ödeniyor