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    • Memurlar
    • 22.03.2021 09:13
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    • 22.03.2021 09:13
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    Zabıta, güvenlik, beden işçisi, belediye işçisi ve şoför alımı... !

    Devlete en az ilköğretim mezunları arasından KPSS 'siz ve KPSS puanı ile personel memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Aşağıda, KPSS 55, 60, 65, 70 ve 80 taban puanı ile ve KPSS şartı aramaksızın devlet memuru, kamu işçisi alımı yapan resmi kurumların güncel iş ilanları liste halinde verilmiştir. Listede belirtilen tüm kamu kurum ve kuruluşların resmi ilanlarına tek tıklama ile ulaşabilir ve o ilan hakkında ki tüm bilgilere erişebilirsiniz…

    takvim.com.tr
    Zabıta, güvenlik, beden işçisi, belediye işçisi ve şoför alımı...

    Kamu kurum ve kuruluşları tarafından art arda duyurular yayımlandı ve farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına, ilanlara başvuruların 22 Mart 2021 tarihinde başlayacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve KPSS puanı ile yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamızda verdik. Toplamda 1087 memur ve işçi alımı yapılacak olup, personel alan tüm kamu kurum ve kuruluşların tüm güncel iş ilanlarına ait tüm detayları bu haber içeriğinde verildi… Aşağıda, personel alımı yapan belediyelerin, SYDV kurumların, bakanlıkların, hastanelerin ve özel sektörde faaliyet yürüten şirketlerin tüm iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

    ALIM YAPILACAK KADROLAR

    Teknisyen
    Büro personeli
    Makine mühendisi
    Öğretmen
    Şoför
    Doktor

    Zabıta memuru
    Güvenlik görevlisi
    Temizlik personeli
    Çay eksperi
    Beden işçisi
    Belediye işçisi

    BAŞVURUSU 22 MART'TA BAŞLAYAN İLANLAR

    Başvuruları 22 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacak ilanlar şu şekilde:

    VGM personel alımı için TIKLAYIN

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 423 işçi alımı için TIKLAYIN

    ÇAYKUR işçi alımı için TIKLAYIN

    İpekyolu Belediyesi zabıta alımı için TIKLAYIN


        KPSS'SİZ BELEDİYE İLANLARI

        Belediyelere ve belediye şirketlerine yapılan KPSS'siz personel alımları ise şu şekilde:

        ÇAT (TOKAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        40 MEMUR ALACAK

        TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        7 MEMUR ALACAK

        ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        45 MEMUR ALACAK

        KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

        ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        50 MEMUR ALACAK

        ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        27 MEMUR ALACAK

        EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        13 MEMUR ALACAK

        TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

        BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        18 MEMUR ALACAK

        AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        4 MEMUR ALACAK

        YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 ZABITA MEMURU ALACAK

        ORTAKÖY (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK
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        Haberler Memurlar Zabıta, güvenlik, beden işçisi, belediye işçisi ve şoför alımı... 22 Mart devlete binlerce personel memur ve işçi alımı başvurusu!