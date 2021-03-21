Kamu kurum ve kuruluşları tarafından art arda duyurular yayımlandı ve farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına, ilanlara başvuruların 22 Mart 2021 tarihinde başlayacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve KPSS puanı ile yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamızda verdik. Toplamda 1087 memur ve işçi alımı yapılacak olup, personel alan tüm kamu kurum ve kuruluşların tüm güncel iş ilanlarına ait tüm detayları bu haber içeriğinde verildi… Aşağıda, personel alımı yapan belediyelerin, SYDV kurumların, bakanlıkların, hastanelerin ve özel sektörde faaliyet yürüten şirketlerin tüm iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.