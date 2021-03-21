SAHIL GÜVENLIK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar.

01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve; Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Astsubay Olur" raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur'' kararlı sağlık Raporunu almak,

Güverte Kurbağaadam branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Astsubay Olur" raporu, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur'' kararlı sağlık raporu ve "Kurbağaadam Olur" kararlı sağlık raporu almak,