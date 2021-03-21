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    • 22.03.2021 08:56
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    , sa ve iş başvuru şartları ve formu - 22 Mart , ve BİM personel alımı kadroları

    , sa ve iş başvuru şartları ve formu sayfası sayfamızda yer alıyor. Market zincirleri iş arayanların ilk aklına gelen kurumlardan biri olarak kendilerini göstermektedir. Zira bu tür kuruluşlarda gerek üniversite öğrencileri gerekse mezunlar iş bulabilmektedir. geneli , , , BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketler, üzerinden yayımladıkları ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından personel alacağını kamuoyu ile paylaştı. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler sayfamızda

    takvim.com.tr
    Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu

    Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, A101, BİM personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Carrefoursa, BİM, ŞOK, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda Carrefour, Migros, Bim ve Şok marketler bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.

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    BAŞVURU ŞARTLARI

    İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,

    - Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,

    - Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,

    - Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

    - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,

    BAŞVURU

    Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.

    Bim market personel alımı başvuru sayfası

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Carrefour personel alımı başvuru sayfası:

    https://www.kariyer.net/firma-profil/carrefoursa-carrefour-sabanci-ticaret-merkezi-a-s-17097-7788

    Migros personel alımı iş başvuru sayfası

    https://basvuru.migros.com.tr/

    Şok marketler personel alımı iş başvuru sayfası:

    https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu

        Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu

        Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu

        Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu

            Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu

            Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu

            Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu
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            Haberler Memurlar Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu - 22 Mart Migros Şok, Carrefoursa ve BİM personel alımı kadroları