Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu

Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, A101, BİM personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Carrefoursa, BİM, ŞOK, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda Carrefour, Migros, Bim ve Şok marketler bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.
BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,
- Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,
- Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,
- Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,
- Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,
BAŞVURU
Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.
Bim market personel alımı başvuru sayfası
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Carrefour personel alımı başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/firma-profil/carrefoursa-carrefour-sabanci-ticaret-merkezi-a-s-17097-7788
Migros personel alımı iş başvuru sayfası
https://basvuru.migros.com.tr/
Şok marketler personel alımı iş başvuru sayfası:
https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu