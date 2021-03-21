KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar kontenjanlar

4.500 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?
KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı...
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