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    • Memurlar
    • 21.03.2021 14:28
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    • 21.03.2021 14:28
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    KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar kontenjanlar

    4.500 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara yapılan alımlar için müracaatlar başlamış bulunmakta. Biz de belediyelerin müracaatı başlayacak personel alımlarının bilgilerine ve ayrıntılara yer verdik. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı...

    4.500 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?

    KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı...

    Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

    Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

    Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

    Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021

    Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

    İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

        Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı 02.04.2021

        Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Daire Bşk. Pers. Alımı 22.03.2021

        Ankara Tübitak Bilgi İşl. Daire Başk. Pers. Alımı 22.03.2021

        Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 25.03.2021

        Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021

        Aydın Buharkent SYDV 25.03.2021

        Ankara TÜBİTAK BİLGEM 29.03.2021

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 26.03.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER 21.03.2021

        Kastamonu Şenpazar SYDV 22.03.2021

        Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2021

        Kırşehir Kaman Belediyesi Per.Ltd. Şti. 22.03.2021

        Edirne Yenikarpuzlu Temizlik Taş. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 22.03.2021

        BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

            d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

            g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

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            Haberler Memurlar KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar kontenjanlar